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籃球／國籍法放寬居留年限 籃協拚新歸化球員瓊斯盃亮相

中央社／ 台北7日電
籃協拚新歸化球員瓊斯盃亮相，圖為去年比賽畫面。報系資料照
籃協拚新歸化球員瓊斯盃亮相，圖為去年比賽畫面。報系資料照

立法院會三讀通過國籍法部分條文，放寬申請歸化居留年限，體育署今天已請籃協加快腳步，籃協表示，將先鎖定符合2年資格的人選洽談，目標今年夏天登場的瓊斯盃有新歸化球員。

為吸引優秀外籍人士來台，立法院會今天三讀修正通過國籍法部分條文，將外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行連續3年每年須有183日以上合法居留事實，放寬為連續2年。

由於立法院三讀修正通過國籍法部分條文後，還待總統公布，體育署表示，已請中華民國籃球協會加快腳步準備相關資料，後續向內政部提出申請。

籃協期盼能在戴維斯（Quincy Davis）、阿提諾（William Artino）之後，找到台灣男籃新歸化球員，副秘書長張承中接受中央社記者訪問時表示，將先鎖定符合2年資格的人選進行洽談，目標新歸化球員能在今夏登場的瓊斯盃亮相，「希望來得及」。

福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克（BrandonGilbeck）、麥卡洛（Chris McCullough）都有歸化意願，夢想家董事陳立宗上週曾在社群平台透露，布依德（Julian Boyd）也有表達願意無條件歸化。

陳立宗當時發文表示，依照新的國籍法認定標準，吉爾貝克就能取得資格，「麥卡洛今年只要再不到100天，也能符合新資格了。」

籃球

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