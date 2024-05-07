T1聯盟／雲豹全包了！蔣淯安、克羅馬奪4月個人獎

T1聯盟本季最後一座單月MVP與最佳外援獎盃得主於今天公布，台啤永豐雲豹隊包辦兩大獎，蔣淯安與克羅馬（Lasan Kromah）兩人皆在媒體票選中以第1名票數殺出重圍，在加總得分後雙雙奪下四月單月獎項，兩人也是季初後二度聯手攻下單月獎盃，讓4月取得6勝1敗佳績的雲豹如「豹」添翼。

T1聯盟四月MVP入圍名單中以後場球員霸榜，包含雲豹兩代靈魂人物蔣淯安與高錦瑋，戰神本土一哥林秉聖和下班超人曹薰襄，以及特攻本季兼顧控球的射手謝亞軒。數據上蔣淯安以場均14.9分、5.3籃板、5.6助攻、1.3抄截，加上本土最高效率值18.3的數據力壓群雄；票數部分，球迷票選雖居於林秉聖、高錦瑋之後，但媒體票選獲得近乎全數5分票的肯定，再次高分搶下單月MVP獎項。

克羅馬獲得4月最佳外援。圖／T1聯盟提供

3月時蔣淯安因訓練中大腿拉傷，缺席3場比賽，4月4日正式重返戰場時，個人爆砍30分外加5籃板、6助攻、2抄截，三分命中率高達5成，助隊取勝並賞特攻二連敗。

外援部分，特攻艾德（Edgaras Zelionis）與雲豹克羅馬4月皆有精彩表現，4月20日艾德在主力先發球員缺陣下，以鬼神般的演出帶領特攻逆轉比分；克羅馬在4月14日化身得分機器，遠投近切轟下44分，寫下個人T1聯盟新高，票選方面克羅馬也擄獲大部分專業媒體，以近9成高分票擊退艾德，為自己贏得第2座單月最佳外援獎盃。