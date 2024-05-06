T1聯盟／克服13分落後 特攻逆轉戰神扳平戰局

尋求T1聯盟連霸，新北中信特攻季後賽首輪卻打得辛苦，前天首戰延長賽被給新成立的台北戰神還傷了「黑豹」阿巴西，今天第2戰又是首節陷入兩位數落後，在洋將艾德32分、11籃板「雙10」領軍下才克服最多13分落後，以95：88逆轉扳平系列賽。

T1聯盟季後賽首輪採5戰3勝制，例行賽取得龍頭的特攻握有主場優勢，但首戰意外敗給例行賽排名第4的戰神，上季MVP阿巴西第四節還成傷兵，今天只穿便服坐在板凳席。

把握阿巴西缺陣機會，戰神今天打出10：1開節攻勢，特攻早早喊出暫停，但6分21秒林秉聖「3分打」得手讓戰神領先再擴大到18：8，首節打完戰神也握有26：20領先，半場優勢更擴大到47：38。

第三節特攻在艾德和本土射手謝亞軒領軍下打出20：10的開節攻勢，反以58：57逆轉；特攻單節轟下34分，三節打完取得73：72優勢，第四節謝亞軒和艾德再持續取分，讓特攻逐漸拉開領先。

第四節最後8分鐘，林韋翰退場按摩右膝，所幸4分50秒左右重回賽場；比賽後段兩隊打出火氣，所幸衝突沒有擴大，1分14秒謝亞軒追加外線讓特攻領先達到94：84，最終衛冕軍就以95：88拿下本季季後賽首勝。