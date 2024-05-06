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T1聯盟／戰神洋將阿基里斯腱斷裂 場下帶給球隊心靈雞湯

中央社／ 新北6日電
台北戰神洋將傑佛森前役不慎造成右腳阿基里斯腱斷裂，他表示，即便無法回到場上，仍會在場邊扮演激勵球隊角色。台北戰神臉書
台北戰神洋將傑佛森前役不慎造成右腳阿基里斯腱斷裂，他表示，即便無法回到場上，仍會在場邊扮演激勵球隊角色。台北戰神臉書

台灣職籃T1聯盟台北戰神洋將赫里斯-傑佛森在前役不慎造成右腳阿基里斯腱斷裂，他表示，即便無法回到場上，仍會在場邊扮演激勵球隊角色。

作為T1聯盟新成軍隊伍，戰神前役迎來隊史季後賽首戰，沒想到就大爆冷門，在延長賽以1分之差氣走衛冕軍新北中信特攻，勇奪頗具意義的勝利，只是洋將赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson）在首節不慎傷退，緊急送醫檢查後，被診斷為右腳阿基里斯腱斷裂。

赫里斯-傑佛森接受中央社採訪時說：「當下我就有感覺大概發生什麼事，第1個想法是希望防護員來幫我看一下，然後盡快送到醫院做即時治療。雖然待在醫院，但我仍舊關心我們的戰況，幫球隊加油，最後大家也很爭氣拿下勝利，所以我也很開心。」

趕在比賽結束前回到球場，赫里斯-傑佛森透露，當時已是第4節的讀秒階段，準備要進入延長賽，只能待在板凳上的他，期望自己能上場幫助球隊，因此心情有點五味雜陳，「那時候兩邊都互換領先，特攻還一度領先到6分，所幸我們追回來守下勝利，感覺就像坐雲霄飛車。」

赫里斯-傑佛森補充，戰神確定勝利的那一刻，想要回到場上的心情更加強烈，並打趣向總教練許皓程「毛遂自薦」，「讓我回到場上幾秒鐘，我埋伏在底角，空檔投1球就好了。」

即便接下來高機率無法再上陣，不過赫里斯-傑佛森認為，身為球隊領袖，心中清楚自己的目標，也知道需要做到什麼事，「所以持續激勵球隊、提醒大家。」他舉例，前役的延長賽就有告訴曹薰襄，有空檔要保持信心出手。

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