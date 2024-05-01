PLG／攻城獅主場險勝鋼鐵人 戰績追上國王

靠著洋將艾夫伯攻下29分，台灣職籃P.LEAGUE+新竹御頂攻城獅今天以116比112擊敗高雄17直播鋼鐵人，戰績與新北國王並列第3，朝著目標季後賽前進。

昨役攻城獅擊敗台北富邦勇士，贏得攸關晉級季後賽的關鍵戰役後，今天持續在主場迎戰鋼鐵人，在洋將艾夫伯（Michael Efevberha）拿下29分、10籃板、7助攻帶領下，加上本土球員盧冠軒飆進5顆三分球、挹注17分，板凳出發的朱雲豪也拿下14分，幫助攻城獅驚險捍衛主場。

攻城獅總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）賽後接受媒體聯訪時，稱讚所有子弟兵，「關鍵在於球員在場上的態度，展現出對於勝利的渴望，還有打進季後賽的決心，是這兩場比賽的致勝關鍵。」

艾夫伯則提到，在當家球星高國豪缺陣情況下，不斷有本土球員挺身而出，並特別點名「小黑」曾柏喻，「隊友們勇於承擔進攻重任，讓我們團隊競爭力更上一層樓。」

目前攻城獅的戰績已追上國王，並列PLG第3名位置，而剛好兩隊將於4日在攻城獅主場正面交鋒，盧冠軒指出，團隊絕對就是以季後賽為目標，「全隊上下都非常信任彼此，我們會延續這股氣勢，迎接週末的主場賽事。」