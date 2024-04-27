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T1聯盟／復出轟34分率特攻獲勝 阿巴西：最棒生日禮物

中央社／ 台北27日電
傷癒復出的阿巴西今天攻下全場最高34分，率領新北中信特攻以121比99痛宰高雄全家海神。 截圖自中信特攻粉絲團
傷癒復出的阿巴西今天攻下全場最高34分，率領新北中信特攻以121比99痛宰高雄全家海神。 截圖自中信特攻粉絲團

喜迎26歲生日，傷癒復出的阿巴西今天攻下全場最高34分，率領新北中信特攻以121比99痛宰高雄全家海神，他笑說是最棒的生日禮物。

力拚台灣職籃T1聯盟衛冕的特攻，今天南下高雄作客海神，在第2節靠著團隊戰力發揮，單節灌進35分，並帶著20分領先進入中場休息，即便易籃後遭遇海神的強力反撲，不過特攻在第4節找回攻守節奏，最後也成功踢館。

特攻總教練李逸驊接受媒體聯訪時表示，賽前就覺得高達90%機率能贏球，開賽後進展也照著設定計畫進行，然而他卻點出，只要一擴大領先，球員心態容易鬆懈，即便中場休息已經提醒過，下半場仍舊發生一樣狀況，「還好（謝）亞軒、（阿）巴西及傑卡今天表現非常好，有撐住這場球賽。」

傷癒復出的阿巴西今天迎接26歲生日，此役攻下全場最高34分，他笑說贏球一直是想要的生日禮物，「剛好今天復出、我們贏球，自己也打得不錯，很開心我們愈來愈像以前的打法，希望季後賽保持去年氣勢，最後贏得總冠軍。」

以19勝9負結束本季T1聯盟例行賽，特攻確定榮膺季後賽頭號種子，李逸驊認為只是中途站，接下來可能還得面臨準決賽、總冠軍賽等關卡，「希望繼續下去，完成2連霸。」謝亞軒也認為，考驗確實在季後賽，期許近期盡快調整，搭配傷兵回歸，照著去年打法贏得比賽。

新北中信特攻 籃球 阿巴西

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