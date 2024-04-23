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籃球／再度發文關心地震災情！魔獸：正籌備計畫協助台灣人民
4月3日花蓮發生強震以來，至今全台餘震不斷，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也心繫台灣，在個人社群發文表示：「我正籌劃一些大計畫，有效協助弭平台灣人民這陣子因天災受到的傷害！」
魔獸上季效力T1聯盟桃園雲豹隊，掀起一陣「魔獸旋風」，曾締造連4場主場賽事1.5萬球迷入場紀錄，不過他休賽季和雲豹談判破裂，本季無緣在台獻技。
儘管魔獸人不在台灣，仍時常在社群媒體提及台灣，他今天發文寫道，「天啊！收到來自台灣粉絲的消息，說在24小時內居然發生這麼頻繁的地震？我知道這一定讓大家非常恐慌與害怕，尤其幾個禮拜前才發生這麼悲憤的天災！我想讓你們知道我會一直祈禱，並希望你們能堅強度過這段艱苦時刻。」
霍華德還透露他有重返台灣的計畫，「我現在也正籌劃一些大計畫，有效協助弭平台灣人民這陣子因天災人民受到的傷害！我想我必須回歸台灣，帶著最大的援助與笑容回來！」
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