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籃球／Double Pump 10周年辦3x3賽 盼成台灣女籃沃土

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
WSBL退役選手張寧（右2）代表寰瀛法律出賽。圖／Double Pump提供
WSBL退役選手張寧（右2）代表寰瀛法律出賽。圖／Double Pump提供

為慶祝創立10周年，自21日起，Double Pump女子籃球誌與台北市立陽明高中合作，舉辦為期共五個周日的「Double Pump 3x3」三人籃球賽事，期望能提供女籃球員、愛好者一個發光的舞台，讓女性運動員被看見，吸引更多人投入3x3，成為台灣3x3女籃的沃土。

Double Pump女子籃球誌創立於2014年，是專注於報導女子籃球的網路媒體平台，秉持「Making Women Visible（讓女生被看見）」的精神，致力於提升女子籃球的能見度及關注。從在場邊採訪、報導，到十週年擴大舉辦賽事，希望能提供更多元的舞台，延續對籃球的熱情。

「台灣女籃走到今日當然不只十年」，創辦人賴思涵表示，為了向披荊斬棘的女籃前輩們致意，「Double Pump 3x3」開幕典禮特別邀請女籃退役國手賴秀麗、鍾惠敏、蔣憶德、現陽明女籃教練李台英，以及台灣籃球名人堂協會理事長王信良等人到場共襄盛舉，一同欣賞精采的三對三賽事，更象徵著串聯團結女籃的力量，一同邁向更美好的下一個十年。

陽明高中校長蔡哲銘、領隊陳允懋、ABSOLUTE 3x3 BASKETBALL創辦人黃嘉德也是開幕典禮座上賓，熱情支持女籃賽事多年的陳允懋於致詞時勉勵所有參賽選手們繼續在三對三賽事發光發熱，帶動台灣籃球風氣發展。

「我們與世界的距離只差一步」，從力拚東京奧運資格的「三劍客」林仙芳、魏于淳、劉希曄，以及在亞運、亞洲盃以些微差距無緣冠軍賽的徐詩涵、陳昱潔等人，儘管未能前進奧運、世界盃，但陳允懋領隊認為中華隊在三對三賽事中已經展現出實力與潛能，擁有無限的可能性。

「女孩上場」主要角色楊晴也參賽。圖／Double Pump提供
「女孩上場」主要角色楊晴也參賽。圖／Double Pump提供

本屆「Double Pump 3x3」參賽隊伍一共九隊，參賽選手多擁有HBL甲、乙級，UBA公開一、二級以上的經驗，實力堅強，包括WSBL退役選手張詩婕、張寧、諶怡君，WCBA旅外選手林仙芳及近期熱映的客家電視台電視劇「女孩上場」一、二季的主要角色張瑀希及楊晴也在其中。

首周賽事從預賽就打得激烈，不到哨響不見勝負分曉，經過一整天高強度賽事，最後由「寰瀛法律」脫穎而出，其中前台電女籃好手張詩婕在冠軍賽展現全能身手，引得現場球迷驚呼連連，最後更拿下「Aurastro MOP」大會最傑出球員獎項。

結束首周賽事後，「Double Pump 3x3」將28日進行第二站賽事，當天賽前將與台灣三對三職業隊伍「THE KNIGHTS 台北戰馬」合作，舉辦提供給9到12歲女孩的籃球體驗營，期能讓更多女孩認識三對三籃球，埋下改變未來的希望種子。

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