PLG／新竹御頂攻城獅主場不敵新北國王 吞下二連敗

新竹御頂攻城獅今於「DV獅智列車主題日」主場迎戰新北國王，本日吸引6,203位獅紫軍入場。攻城獅昨日吞敗後僅領先新北國王0.5場勝差，本場比賽勝隊將成為聯盟第三。今日攻城獅手感低迷，僅霍立飛得分上雙，攻城獅最多曾落後至30分，終場攻城獅以72：94不敵新北國王。攻城獅目前暫居聯盟第四，將於4月27日下午兩點半至客場挑戰福爾摩沙夢想家。

團隊命中率低迷種下敗因 攻城獅吞敗後暫居聯盟第四

今日攻城獅團隊命中率僅31％，三分球命中率僅13％，進攻端低迷導致吞敗。米蘭總教練賽後表示：「今日球員專注度不足，且對於勝利的渴望不夠，下週必須拿出四連勝時的自信與決心！」田浩本週末先發出賽兩場，今日出賽18分鐘，攻下9分2籃板。賽後田浩表示：「我認為我本週末的表現很不及格，在場上還是太急躁，下週訓練要找回以前在場上的自信跟節奏。」

DV獅智列車主題日正式登場 攻城獅主場一秒變身網路世界

本週末為DV獅智列車主題週，球團規劃豐富周邊活動。今日賽前於南門二樓小舞台旁吸引眾多球迷排隊搶搭「獅智列車寫真巴士」，登上巴士後能自由選擇拍貼背景，與朋友一起拍下在攻城獅主場的最佳回憶！今日賽事球團特別邀請法律白話文運動團隊到場，期待能攜手傳遞更多網路相關法律小常識。本週末攻城獅主場大螢幕互動遊戲也都融入攻城獅相關用語，包含新竹XD、幻神、水貨狀元等趣味元素，讓現場獅紫軍十分投入賽事。今日攻城獅官方商品部銷售額為42萬。

攻城獅球團規劃中場拼字投籃接力賽。新竹攻城獅提供