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今熱爆明起變天！未來1周迎兩波鋒面「溼答答」 恐有劇烈雷雨炸全台

T1聯盟／台鋼獵鷹主場最終場超越勝負的感動 下個賽季再出發

聯合新聞網／ 綜合報導
季中接手獵鷹教頭柯納。台鋼獵鷹提供
季中接手獵鷹教頭柯納。台鋼獵鷹提供

台南台鋼獵鷹今（21）日迎來本賽季例行賽主場最後一戰，本場交手高雄全家海神，開局獵鷹出手命中率低，但南人們展現韌性，末節雖一度追至8分差，可惜終場仍以78：86落敗。賽後球團準備了多項的溫馨儀式，感謝鷹援軍一路的陪伴。

首節獵鷹手感低迷一度落後對手22分，所幸次節逐漸找回準心，取得23：17的攻勢，帶著36：48進入下半場。易籃後獵鷹急起追分，一度僅落後8分，可惜最終78：86惜敗。此役獵鷹共三人得分上雙，米可（Milko Bjelica）攻下18分，武科維奇（Domagoj Vuković）及鷹吉（Egidijus Mockevičius）皆繳出Double Double數據，分別拿下18分、10籃板和13分、16籃板。

賽後球團為感謝這個賽季無論是到主場支持，還是跟隨南人們征戰各客場，甚至是在線上為獵鷹加油的鷹援軍們，所以特別安排全場球迷與球員大合照，更以「鷹援軍一直都在」為主題製作了溫馨的賽季回顧影片，營造「超越勝負的感動」，感謝鷹援軍一直以來的不離不棄，南人們將帶著球迷給的溫暖，下個賽季重新出發。

柯納（Raoul Korner）總教練談到今日的比賽「首節的時候團隊可能還沒忘掉昨天輸球的悲傷，所以遲遲未進入狀態，而這種情況通常會有兩種比賽的走勢，第一個就是被對手擊垮，第二個就是做出反擊，很意外球員們選擇了後者，雖然最終沒能拿下勝利，但卻仍是一場精彩的比賽。」此外近期表現不錯的呂冠霆對全場鷹援軍、長官及教練表達感謝之意，「首先謝謝教練給我很多很多信心與信任，讓我有機會上場表現，也很謝謝台鋼集團在我可能沒辦法延續職業生涯的時候，選擇了我，謝謝公司、球迷、隊友以及教練團，這個賽季的結果我個人很不甘心，相信大家也是一樣的心情，我們會將這一份不甘心化作動力，下一季更加努力，呈現更好的台鋼獵鷹給大家，我們下一季再見！」

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