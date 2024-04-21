T1聯盟／卡森斯雙20無奈隊友命中不佳 台啤雲豹中止5連勝

桃園永豐台啤雲豹今(21日)進行本季最後一場主場比賽，在團隊投籃命中率低落僅30.3％情況下，終場以79比91不敵臺北戰神，終止5連勝，下周雲豹將作客高雄進行本季例行賽最終戰。

雲豹此戰除了第一節結束與戰神以25分打平外，其餘三節進攻都不順暢，得分皆無法超過20分，總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)表示，這場輸球當然會很失望，但畢竟碰上連2天出賽，本來就比較艱難，但如果從數據上來看，其實球員們還是是很努力的，尤其無論在進攻與防守籃板上數據都很好，跟昨天的比賽相比代表防守是OK、有回升的，只是進攻命中率不佳。

雲豹球星卡森斯(DeMarcus Cousins)攻下21分、抓20籃板，繳出單場雙「20」成績，但仍無法幫助球隊獲勝，他表示，自己沒有得到太多分數，之後會更努力想辦法得分，而且2連戰本來就比較辛苦，在返美2個月期間也都沒有打5對5籃球，所以都還在調整適應中。

「籃球比賽都會碰到怎麼投都投不進的情況，而今天就是那一晚，我也沒有達到自己預期狀況，但對我來說這些都不是藉口，希望未來能投更多的球、也能進更多球，接下來我們會更努力。」卡森斯說。

得分王克羅馬(Lasan Kromah)因傷連2戰未出賽，查爾斯表示，因為接下來會開始打季後賽，球員的健康還是擺在第一位，球隊會持續觀察克羅馬狀況，希望下周在高雄的比賽他可以恢復上場，但查爾斯強調，球隊之前在沒有克羅馬的幫助下還是可以打贏比賽，球隊是有這種件可以贏球的，像是小高、小安等能都能創造許多空間給隊友，這也是我們的優勢。

此戰高錦瑋、林信寬各攻下10分，蔣淯安9分、威廉斯(Devin Williams)20分、15籃板。