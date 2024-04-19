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籃球／曾涉賭染毒消失籃壇8年 前SBL球星落淚向許晉哲道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
簡嘉宏洗心革面，想像許晉哲教練說對不起。 截圖自影片
簡嘉宏洗心革面，想像許晉哲教練說對不起。 截圖自影片

PLG桃園璞園領航猿隊先前在「戰鬥吧！飛行中隊」主題周，找回璞園時期好手回歸加持，包含前球星簡嘉宏。領航猿官方YT近日釋出訪談影片，簡嘉宏暢談心路歷程時一度淚崩，也向提拔他的教練許晉哲道歉。

現年37歲的簡嘉宏曾是台灣籃壇之星，幫助SBL璞園隊奪下4連霸，但他私下生活不檢點，不只出入賭場，還吸毒被逮，目前已退出籃壇8年。

SBL璞園時期的簡嘉宏(左)。 本報資料照片
SBL璞園時期的簡嘉宏(左)。 本報資料照片

簡嘉宏近日在節目暢談近幾年的內心轉折，表示感受到人情冷暖，也讓他學會珍惜一切。談到啟蒙教練許晉哲時，他忍不住落淚表示，「向許晉哲教練說聲謝謝，謝謝你栽培我10幾年，除打球外也教會我做人，最後發生一些事，我相信許教練可能對我感到遺憾吧，或讓他失望了。」

簡嘉宏還提到人生中最後悔的事，當時他跟璞園有簽約，但還沒結束就離開球隊，當時跟球團說想到大陸打球，其實有點好高鶩遠，因為大陸薪水比較高，「我離開這個栽培我長大的環境。如果我當時沒選擇離開，或許人生道路就不會變得如此扭曲。」簡嘉宏也呼籲現役球員們懂得珍惜，「除了珍惜舞台，珍惜羽毛外，也要珍惜身邊的家人，關心自己的朋友。」

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