快訊

逐漸落後蘋果、台積電等對手 三星決策高層不願冒險…員工曝內幕

大姑涉詐騙！徐巧芯淚崩喊冤「夫涉案就離婚」 丈夫劉彥澧晚間說話了

周一上班日繼續熱...南高屏注意36度高溫 這天起降雨記得帶傘

T1聯盟／克羅馬手飆44分 雲豹力克獵鷹距戰績首位僅半場勝差

聯合新聞網／ 綜合報導
克羅馬(右)。台啤雲豹提供
克羅馬(右)。台啤雲豹提供

桃園台啤永豐雲豹今(14日)靠著聯盟得分王克羅馬(Lasan Kromah)火力全開、單場攻下44分幫助下，以125比121擊敗臺南台鋼獵鷹，奪下4連勝，目前距離聯盟首位中信特攻僅剩半場勝差，雲豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)說：「剩下3場比賽，剛好特攻今天輸球，讓我們有機會可以爭取到聯盟第一的位置，接下來就是要一步一步慢慢地都拿下勝利，我們要控制自己的命運。」

此戰雙方打得相當膠著，儘管雲豹在上半場結束時取得9分領先，但打完第3節，就被獵鷹追平，進入第4節後雙方互有領先，不過克羅馬攻下12分，加上「小安」蔣淯安在比賽終場前15秒兩罰都進，將比數拉開到4分差奠定勝基。

查爾斯表示，很開心能夠贏得這比賽，上半場大家表現得非常好，但因為第3節特威(DeAndre Williams)陷入犯規麻煩，他下場休息後我們比分被對手拉近，一直到最後一刻才能分出勝負，他說：「今天比賽非常艱辛，雖然對手戰績在後段班，但他們本身就是一支非常好的球隊，也很感謝克羅馬能用44分的表現幫助球隊，我們會繼續追求連勝。」

克羅馬攻下全場最高44分，他首先感謝上帝讓自己能有這樣的表現，但也感謝所有隊友的努力，才能在今天拿下勝利，他強調：「我最想做的，就是要幫助球隊贏得勝利，而不是我自己能拿下幾分，我們要打的是團隊籃球，每個人都盡力幫助球隊，今天能夠獲勝很幸運，不是每天都會發生同樣的事情。

雲豹其他球員表現，先發的威廉斯(Devin Williams)23分19籃板，蔣淯安攻下全場本土球員最高21分、高錦瑋15分，替補上場的林信寬11分。

籃球

相關新聞

T1聯盟／克羅馬手飆44分 雲豹力克獵鷹距戰績首位僅半場勝差

桃園台啤永豐雲豹今(14日)靠著聯盟得分王克羅馬(Lasan Kromah)火力全開、單場攻下44分幫助下，以125比121擊敗臺南台鋼獵鷹，奪下4連勝，目前距離聯盟首位中信特攻僅剩半場勝差，雲豹總教

T1聯盟／中信多元力挺體育 「攻蛋」吸逾3萬人再寫新猷

中國信託金融控股公司力挺台灣體育發展，繼去年中國信託商業銀行贊助台北大巨首場國際賽事第三十屆亞洲棒球錦標賽，「世界全壘打...

T1聯盟／戰神曹薰襄攻本季最高分 讚大巨蛋場地棒

T1台北戰神後衛曹薰襄今天在台北大巨蛋第2戰，攻下本季最高的20分外帶8助攻，幫助球隊輕取中信特攻。他賽後開心地說：「生...

T1聯盟／特攻慘敗林韋翰不滿 直言年輕球員努力不夠

在台北大巨蛋才開心不到24小時，台灣職籃T1聯盟中信特攻今天就以76比114慘敗給台北戰神38分，後場指揮官林韋翰賽後撂...

PLG／夢想家大勝領航猿重回龍頭 林俊吉首位1500分500助攻

福爾摩沙夢想家今（14）背靠背第二戰於迎接聯盟龍頭桃園璞園領航猿，本場賽事夢想家雖一度遭遇亂流，不過在末節再次打出侵略性，終場便以97 比80大勝領航猿，中止三連敗，也斬斷領航猿八連勝，重回龍頭！其中

T1聯盟／職籃首登大巨蛋 台北台新戰神 2天逾3萬人觀戰

台新銀行贊助職業籃球隊台北台新戰神，於周六和周日在台北大巨蛋進行「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球對抗賽」，創下大巨蛋首場職業籃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。