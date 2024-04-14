T1聯盟／克羅馬手飆44分 雲豹力克獵鷹距戰績首位僅半場勝差

桃園台啤永豐雲豹今(14日)靠著聯盟得分王克羅馬(Lasan Kromah)火力全開、單場攻下44分幫助下，以125比121擊敗臺南台鋼獵鷹，奪下4連勝，目前距離聯盟首位中信特攻僅剩半場勝差，雲豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)說：「剩下3場比賽，剛好特攻今天輸球，讓我們有機會可以爭取到聯盟第一的位置，接下來就是要一步一步慢慢地都拿下勝利，我們要控制自己的命運。」

此戰雙方打得相當膠著，儘管雲豹在上半場結束時取得9分領先，但打完第3節，就被獵鷹追平，進入第4節後雙方互有領先，不過克羅馬攻下12分，加上「小安」蔣淯安在比賽終場前15秒兩罰都進，將比數拉開到4分差奠定勝基。

查爾斯表示，很開心能夠贏得這比賽，上半場大家表現得非常好，但因為第3節特威(DeAndre Williams)陷入犯規麻煩，他下場休息後我們比分被對手拉近，一直到最後一刻才能分出勝負，他說：「今天比賽非常艱辛，雖然對手戰績在後段班，但他們本身就是一支非常好的球隊，也很感謝克羅馬能用44分的表現幫助球隊，我們會繼續追求連勝。」

克羅馬攻下全場最高44分，他首先感謝上帝讓自己能有這樣的表現，但也感謝所有隊友的努力，才能在今天拿下勝利，他強調：「我最想做的，就是要幫助球隊贏得勝利，而不是我自己能拿下幾分，我們要打的是團隊籃球，每個人都盡力幫助球隊，今天能夠獲勝很幸運，不是每天都會發生同樣的事情。

雲豹其他球員表現，先發的威廉斯(Devin Williams)23分19籃板，蔣淯安攻下全場本土球員最高21分、高錦瑋15分，替補上場的林信寬11分。