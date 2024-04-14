PLG／夢想家大勝領航猿重回龍頭 林俊吉首位1500分500助攻

福爾摩沙夢想家今（14）背靠背第二戰於迎接聯盟龍頭桃園璞園領航猿，本場賽事夢想家雖一度遭遇亂流，不過在末節再次打出侵略性，終場便以97 比80大勝領航猿，中止三連敗，也斬斷領航猿八連勝，重回龍頭！其中布依德（Julian Boyd）繳出18分10籃板3助攻3抄截3阻攻的全能表現，也完成PLG生涯500籃板的紀錄，本土部分，盧冠良攻下全場最高17分，包含三記三分球，簡浩外線五投四中拿16分再度刷新本季個人新高，林俊吉也以11分13助攻打出雙十表現，不僅追平個人單場最高助攻，更成為聯盟第一位拿下生涯1500分及500助攻的球員。

開局夢想家展現強烈企圖心，打出流暢傳導，在五分鐘內即快速取得雙位數領先，團隊單節聯手轟進35分，其中布依德（Julian Boyd）能裡能外砍下13分，盧冠良也以百分百命中率攻下7分，帶領夢想家取得15分領先。次節，領航猿防守強度提升，使得夢想家命中率下滑並發生7次失誤，半場結束僅領先5分。易籃後，夢想家雖在一開始遭領航猿打出11比2逆轉戰局，不過而後馬上回敬 10 比 3 再度超前，將領先要回進入決勝節。末節盧冠良個人連得7分擴大領先優勢，團隊也找回準心，單節打出31分，終場就以17分差大勝領航猿！

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）表示，今天為大家在場上的團隊領導能力與溝通感到非常驕傲，「今天很開心看到板凳球員跳出來，特別是在防守端的表現，很興奮我們能夠拿下這場勝利，也很開心能夠看到大家不斷鼓勵對方，持續相信體系、相信團隊。」提到林俊吉成為聯盟第一位完成生涯1500分與500助攻的球員，陣中的老大哥簡浩也說到，他是一位很有天份的球員，「和他打球很舒服，他進步的幅度一年比一年更大，很期待他未來的表現。」

夢想家目前戰績為20勝12敗重回龍頭寶座，下場賽事將於下週五1(9日)至台中主場迎戰國王，目標雪恥討回勝利。