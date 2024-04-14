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T1聯盟／戰神眾砲齊發宰特攻 大巨蛋扳回一城獲對戰首勝

中央社／ 台北14日電

台灣職籃T1聯盟今天繼續在台北大巨蛋進行特攻和戰神2度交鋒，特攻全場投籃命中率僅30%，戰神則靠著曹薰襄、傑佛森土洋結合攻下48分，終場以114比76輕取特攻拿下對戰首勝。

本季新成軍的T1職業籃球聯盟台北戰神隊，賽前在這個賽季對戰新北中信特攻隊6戰皆敗，沒想到今天不但在大巨蛋扳回一城，更拿下隊史對戰首勝。

昨天2隊在大巨蛋首戰，戰神團隊命中率僅32%、特攻則有40%；沒想到休息不到24小時雙方再度交手，戰況完全相反，特攻首節僅拿下11分、上半場27分改寫隊史上半場最低得分紀錄，且團隊命中率低到可怕的18%。

反觀戰神半場靠著59.5%的投籃命中率、轟下64分，半場結束就領先多達37分，也締造T1聯盟上半場最多的勝分差，戰神光是靠曹薰襄、赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson）2人合得33分，就比特攻全隊還多。

易籃後戰況並沒有太多改變，特攻單節雖恢復水準攻下28分，但戰神同樣單節進帳23分，仍舊以87比55的領先進入第4節，也幾乎提前奠定比賽勝基。

戰神洋將赫里斯-傑佛森攻下全場最高的28分，曹薰襄則有20分、8助攻進帳，且團隊抓下55籃板、送出25次助攻，2分球命中率高達66%，全都完勝對手。

本季特攻例行賽團隊平均每場可送出23.4次助攻，高居聯盟第2，僅次於高雄全家海神，但今天全隊僅有13次助攻，球員流於單打獨鬥，也導致命中率不佳，全隊以洋將柯丹（Cody Demps）的25分最高。

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