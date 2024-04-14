兩天逾3萬人次入場 台北台新戰神攻蛋再寫籃壇新篇章

台新銀行贊助職業籃球隊臺北台新戰神，於週六(4/13)、週日(4/14)在臺北大巨蛋進行「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球對抗賽」，創下大巨蛋首場職業籃球比賽，兩天吸引逾3萬人次入場觀戰，打破常規籃球場館觀眾人數的天花板，改寫籃壇紀錄。次日賽事在全場逾萬人加持下，臺北台新戰神氣勢如虹，終場以114比76力克新北中信特攻，引爆全場如雷的歡呼與掌聲！兩天賽程除邀請台新金控董事長吳東亮與夫人彭雪芬到場觀賽，更分別由雙北市首長蔣萬安、侯友宜擔任開球嘉賓，展現地方政府攜手球隊共同支持體育發展、對抗毒品的決心。

台新銀行總經理暨臺北戰神領隊尚瑞強表示，台新推廣運動風氣不遺餘力，本次大巨蛋賽事，除特別邀請台新銀行多年贊助的運動夥伴，包括亞運金牌選手谷筱霜、高球女將陳之敏，以及HBL球員進場觀賽外，更透過台新銀行公益慈善基金會，邀約來自全臺51家公益團體和數千名學生到場體驗球賽的震撼，由主辦方提供公益票券，拉近民眾與職業運動間的距離。希望對籃球有興趣的民眾能共同為臺北戰神加油打氣，也盼透過具體行動，鼓勵全臺民眾培養運動的興趣。

尚瑞強表示，台新堅持「認真，讓美好永續」，致力各項ESG活動，積極深耕體育。並將多元的行銷創意，透過跨產業的結合與公益回饋的方式融入運動賽事，例如邀請千名國軍官兵觀賽、將籃球賽事移師到以棒球場為主體的大巨蛋舉行等，讓臺灣職籃產生更多可能。除了在大巨蛋的賽事獲得熱烈迴響外，同日舉行的台新女子路跑臺北場，也吸引逾萬名跑者參與，徹底實踐聯合國永續發展目標(SDGs)，確保促進各年齡層健康生活與福祉。此外，台新亦在近年多次榮獲體育推手獎及運動企業認證肯定，不僅以身作則，更是選手們最堅強的後盾。

台新銀行用行動力挺籃球賽事，不僅祭出台新卡友購票9折優惠，也在球場內設置攤位、發放上千份禮物回饋球迷。尚瑞強指出，台新自2023年成立台新育樂以來，積極擴大對運動賽事的資源投注，透過各種方式推廣體育活動和籃球比賽，也讓更多人關注國內運動產業的發展。未來將持續贊助各項體育活動，為選手及熱愛運動的民眾營造更好的環境，也將透過臺北戰神籃球隊、台新名人慈善配對賽，落實體育結合公益的理念，致力推動善的循環。