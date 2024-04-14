籃球／TAT台灣野馬隊教頭出爐 前台中太陽教頭克里斯掌兵符

亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）台灣野馬隊正式宣布，新賽季將由上季擔任T1台中太陽總教練克里斯（Chris Gavina）執掌兵符，盼結合他熟悉的亞洲籃球與菲律賓資源，幫助球隊締造佳績。

擁有完整執教資歷與豐富戰術素養的克里斯去年帶領台中太陽，與台灣野馬總經理「Jeff」周映洲已有1年的合作經驗。周映洲說：「我們默契好，而且他又是美國回來的菲律賓教練，對國外文化比較瞭解，剛好符合我們想帶華裔球員循序漸進磨合的過程。」

周映洲指出，克里斯帶過菲律賓與台灣球隊，對亞洲籃球相當瞭解，「這點也對我們球員訓練有很大幫助。另外，克里斯還很瞭解菲律賓籃協與聯盟如何尋找菲裔美籍的人才，讓我們可以透過他學習，增加我們找華裔好手的管道，也能整合他在菲律賓的資源。」

克里斯則表示，很榮幸能再次與臺灣球隊合作，尤其這次TAT是更國際化的聯賽，「對我與球隊來說都是全新嘗試，我非常期待能迎接這次的挑戰。目前球隊正在努力磨合中，希望第1站在中國廣東佛山的比賽成績不會太差，後面也會越來越好！」