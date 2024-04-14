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T1聯盟／大巨蛋首場職籃賽 15600球迷創紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
台北大巨蛋首場職業籃球賽事昨天登場，現場湧入1萬5600名的球迷，創下台灣職籃最多進場人數。記者許正宏／攝影
台北大巨蛋首場職業籃球賽事昨天登場，現場湧入1萬5600名的球迷，創下台灣職籃最多進場人數。記者許正宏／攝影

台北大巨蛋史上首場職籃賽事「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球賽」，昨天吸引創紀錄的1萬5600名球迷進場，衛冕軍新北中信特攻隊儘管本土一哥阿巴西因傷缺陣，但仍是靠著多點開花的攻勢以88：81擊敗台北台新戰神隊，搶下大巨蛋史上首勝。

特攻與戰神球團昨天攜手將職籃賽事首度帶進大巨蛋，進場球迷改寫前年「魔獸」霍華德首秀時的台灣職籃進場人數紀錄，加上兩隊這次採取共用主場方式，場邊應援也形成兩隊黃、紅分庭抗禮的畫面，讓觀賽氣氛相當熱絡。

開賽跳球後特攻黃泓瀚雖然獲得在大巨蛋的史上第一次出手機會，但卻遭到戰神洋將恩多封阻，隨後戰神射手黃聰翰則是在三分線外把握住機會，投進大巨蛋的「第一球」。而特攻整場比賽仍是靠著凶猛的團隊火力一路壓制戰神，最終以7分差距奪下大巨蛋「首勝」。

對於籃球賽事首度開箱大巨蛋，兩隊球員、教練都在賽後給予一致好評，其中曾在國內三聯盟以及中國大陸CBA、日本職籃都出賽過的特攻老將曾文鼎就直言，期待未來有更多職籃賽事能在此舉辦，「不論是休息室的規格還是健身房等周邊設備的完整度，真的都很讓人羨慕，球場的氛圍更是我在台灣的第一次體驗，希望能多在這邊辦球賽。」

新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校，透過中國信託「愛傳球」專案，兩校籃球社師生46人昨天也「開箱」台北大巨蛋，賽後紛紛表示，「大巨蛋很壯觀。看到一座籃球場放在棒球場上，很驚奇」、「有種在電視看NBA的感覺」、「一定要跟家人分享」。

台新戰神 大巨蛋 新北中信特攻 籃球

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