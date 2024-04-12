T1聯盟／燈光、地板軟度待適應 籃球攻大巨蛋球員滿意

T1聯盟台北台新戰神與新北中信特攻將於明、後天在台北大巨蛋舉行「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球賽」，也是大巨蛋啟用以來首場籃球賽事，兩隊球員、教練在今天首度踏入大巨蛋進行練球，並提到包括燈光角度以及地板柔軟度等問題，不過對於整體硬體設備球員仍都直呼滿意。

歷經3天的進場作業後，戰神與特攻球員今天下午首度踏入大巨蛋球場進行練球，對於將成為首批在大巨蛋進行籃球賽的成員，兩隊球員在今天練完球後都表示對於大巨蛋和球場的硬體設施感到滿意，也很期待明天球場擠入1萬5600名後的比賽氛圍。

戰神代理總教練許皓程表示，儘管在這次兩隊決定前進大巨蛋後，不少人都在酸，認為在棒球場中蓋籃球場怎麼樣的，「但我誠心建議大家可以進來看比賽，這個氛圍應該是我看過最棒的。」

談到對於場地的適應問題時，許皓程則強調事前擔心的「空間感」問題，也因為觀眾席離球場很近，並沒有想像中的有如此大差別，甚至比起小巨蛋對於球員的影響性更小，倒是在燈光方面有射手反應會比較刺眼，「我也開玩笑跟球員說，不然就比照棒球員一樣在眼睛下面圖兩條遮陽膏。」

至於特攻主控林韋翰也表示，在罰球線上時確實有燈光刺眼的狀況，不過在底線就比較不會有問題，另外他也提到了由於這次比賽場地是在草地上鋪設保護墊後再架上木板，踩踏感確實比較柔軟，也聽說球會比較不彈，將利用今天練球機會進快適應。

不過對於能夠首度踏入大巨蛋進行籃球賽，兩隊教練、球員都還是給予相當高的評價，林韋翰甚至直言希望特攻球團能爭取大巨蛋成為主場，至於戰神射手黃聰翰甚至在練球前還特別走到外野草皮區感受一下大巨蛋的氛圍，「原本還蠻想要站一下投手丘，可惜被保護起來了。」