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NCAA／康大三月瘋連霸 3好手可望成NBA選秀樂透熱門

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
三月瘋男籃出現二連霸強權！康乃狄克大學一路輾壓奪冠。 路透
三月瘋男籃出現二連霸強權！康乃狄克大學一路輾壓奪冠。 路透

美國大學籃球NCAA等待17年，又見連霸球隊，康乃狄克大學秋風掃落葉般完成連霸之路。美國三月瘋男籃在9日打出冠軍，衛冕軍康大哈士奇以15分之差痛宰對手，成為第2支以至少15分差屠殺奪冠者，收下校史第6冠，同時延續他們三月瘋可怕的「大勝」之旅：從去年賽季開始的連12場雙位數勝利；陣中3名領袖好手都被視為今年NBA樂透區選秀熱門。

屠殺大勝之旅

根據《NCAA官網》報導，美國年度最熱門的大學賽事NCAA三月瘋，在台灣時間9日落幕，由衛冕軍康乃狄克大學以75：60的超懸殊比分勝出，擊碎普渡大學的首冠夢，康大哈士奇拿下校史第6座NCAA男籃冠軍，這也是繼2006、2007年的佛羅里達大學以來，再有校隊能締造連霸。

康大哈士奇不只是贏球，他們制霸的場面更寫下紀錄，首先是決賽的15分差屠殺，與UCLA成為歷史唯二的15分差奪冠者；另外是誇張的連續雙位數大勝，本賽季的三月瘋6戰，康大每一場都以雙位數分差勝出，最多更打出39分差，算上去年奪冠賽季的6戰也都是雙位數大勝，連續12場雙位數分差大勝寫下紀錄。

超級主帥赫爾利

據《CBS體育網》報導，對比去年奪冠班底，康大失去3名好手（前進NBA），但重新備戰出發後，仍舊打出驚人成績，也培養出多名「準NBA」好手，教練赫爾利功不可沒。赫爾利在決賽貫徹嚴防方針，由於普渡大學缺少單點爆破的後場球星，赫爾利讓康大選手盯死頭號球星周冠豪以外的人，最終孤立無援的華裔中鋒周冠豪大砍37分也無採工。

赫爾利一直都被視為是NCAA最佳主帥之一，他在2018年接手康大，花了3年把球隊帶入三月瘋的賽事（全美前64強），雖然連2年都倒在首輪，但2023年終於開花結果奪冠，隨後康大以6年合約牢牢鎖住這位領軍人，赫爾利帶隊歷史勝率高達6成42。<

康大本屆奪冠班底有不少「準NBA」好手，五星高中生、大一天才後場卡瑟爾，二年級長人科林根，隨隊二連霸的後場紐頓，都被點名可能入NBA樂透區選秀。

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