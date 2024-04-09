PLG／啦啦隊遭性騷擾事件頻傳 領航猿和攻城獅呼籲球迷尊重

桃猿領航猿隊主場日前才發生啦啦隊Pilots Crew遭性騷擾事件，今天新竹御頂攻城獅隊官方也發布聲明，指出啦啦隊慕獅女孩遇到被觸碰情況，盼球迷們能保持適當距離。

領航猿日前發布公告，近日主客場賽事皆發生Pilots Crew成員被觸碰情況，球團理解球迷喜歡或崇拜啦啦隊成員的心意，但呼籲各位球迷，如有拍照、簽名等需求，可先詢問球團工作人員並遵循引導。

球團警告，若再有類似情況發生，將請工作人員當下制止，強調球團有權禁止該球迷入場，並依法報警處理。球團感謝各位球迷配合，期盼一起打造安全的看球環境。球隊外籍教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）也在賽後記者會呼籲球迷，希望大家能尊重Pilots Crew成員們。

攻城獅今天稍早也發布公告，「近日於主場賽事發生慕獅女孩被觸碰情況，攻城獅球團在第一時間了解狀況並確認女孩本人感受，未來會再調整活動細節並加強活動控管。」

「再次呼籲球迷朋友，為避免不必要誤會，任何球團活動進行中時，請與慕獅女孩、球員及教練團保持適當距離。若有類似情況發生，球團有權取消其參加活動權利 。另外也希望球迷朋友於社群平台上理性發言，感謝所有獅紫軍。」