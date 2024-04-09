快訊

影／地震家毀無處住 受災戶含淚求侯友宜幫忙「一家子都毀了」

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

地牛翻身！15點40分規模4.2極淺層地震 花蓮最大震度3級

PLG／啦啦隊遭性騷擾事件頻傳 領航猿和攻城獅呼籲球迷尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊慕獅女孩。 截圖自慕獅女孩IG
啦啦隊慕獅女孩。 截圖自慕獅女孩IG

桃猿領航猿隊主場日前才發生啦啦隊Pilots Crew遭性騷擾事件，今天新竹御頂攻城獅隊官方也發布聲明，指出啦啦隊慕獅女孩遇到被觸碰情況，盼球迷們能保持適當距離。

領航猿日前發布公告，近日主客場賽事皆發生Pilots Crew成員被觸碰情況，球團理解球迷喜歡或崇拜啦啦隊成員的心意，但呼籲各位球迷，如有拍照、簽名等需求，可先詢問球團工作人員並遵循引導。

球團警告，若再有類似情況發生，將請工作人員當下制止，強調球團有權禁止該球迷入場，並依法報警處理。球團感謝各位球迷配合，期盼一起打造安全的看球環境。球隊外籍教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）也在賽後記者會呼籲球迷，希望大家能尊重Pilots Crew成員們。

攻城獅今天稍早也發布公告，「近日於主場賽事發生慕獅女孩被觸碰情況，攻城獅球團在第一時間了解狀況並確認女孩本人感受，未來會再調整活動細節並加強活動控管。」

「再次呼籲球迷朋友，為避免不必要誤會，任何球團活動進行中時，請與慕獅女孩、球員及教練團保持適當距離。若有類似情況發生，球團有權取消其參加活動權利 。另外也希望球迷朋友於社群平台上理性發言，感謝所有獅紫軍。」

籃球

相關新聞

PLG／得0分竟奪周MVP本尊說話了 陳建州：投票機制須改變

新北國王隊林力仁上周出賽1場，沒有得分，拿到4籃板1助攻，不過他近期在網路上熱度極高，因此許多球迷將單周最有價值球員（MVP）選票投給他，最終他獲得4043票，順利當選單周MVP，他和聯盟副會長「黑人

T1聯盟／壽星庫薩斯奪單月最佳外援 阿巴西獲MVP

T1聯盟今天公布2、3月最佳外援和MVP，分別由高雄全家海神職業籃球隊「立陶宛巨塔」庫薩斯和新北中信特攻「黑豹」阿巴西獲...

PLG／鋼鐵人推女子力主題周 雅典娜實戰球開放競標

PLG高雄17直播鋼鐵人隊13、14日將回主場舉辦「我的⼥神Style」主題，球團以「女子力」作為賽事主題，女力的表現不...

UBA／政大雄鷹首辦公益籃球營 前進游艾喆南澳母校

剛完成UBA公開男一級4連霸的政治大學「雄鷹」籃球隊，首度舉辦「2024政大雄鷹公益籃球營」，第一站選擇球隊成員游艾喆、...

NCAA／康乃狄克二連霸奪隊史第6冠 追上北卡並列第三

普度明星中鋒「小姚明」周志豪今天主宰禁區，狂掃37分10籃板，但獨木難撐大局，對手康乃狄克在後衛紐敦成功組織攻勢帶領下衛...

PLG／球迷灌票成功！ 國王林力仁得0分仍高票獲選單周MVP

PLG今天公布上周最有價值球員（MVP）票選結果，新北國王隊球員林力仁獲得4043張選票，輾壓第二名桃園璞園領航猿隊洋將葛拉漢的1088票。 林力仁本周出戰9分11秒，沒有得分進帳，但得到4籃板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。