快訊

「天狗吞日」後3星座好運到！射手家庭是財庫、處女接正財、第一名要加薪了

通報人數暴增至82例！王品初瓦、嚮辣疑似食物中毒 初步檢驗出爐

東港船長終回家...吃豬腳麵線還原失聯過程：我沒做壞事啦！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／政大雄鷹首辦公益籃球營 前進游艾喆南澳母校

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
政大上月在小巨蛋以全學年24戰全勝完成UBA公開男一級4連霸。圖／報系資料照
政大上月在小巨蛋以全學年24戰全勝完成UBA公開男一級4連霸。圖／報系資料照

剛完成UBA公開男一級4連霸的政治大學「雄鷹」籃球隊，首度舉辦「2024政大雄鷹公益籃球營」，第一站選擇球隊成員游艾喆、莊朝勝及徐得祈的母校宜蘭縣南澳鄉南澳國小，13日展開的公益籃球營預計有50名南澳國小學生參與。

「Kiki」徐得祈將和雄鷹隊友一起返回母校，他透露南澳的泰雅族小孩，無論男女，幾乎都很熱愛籃球，有機會用公益籃球營形式回到母校，感覺特別又有意義。

政大雄鷹籃球隊首度舉辦公益籃球營，地點就選在南澳國小的風雨球場，雄鷹由范耿祥、黃子軒擔任總指揮，6名大一球員徐得祈、鄒子羲、林子皓、廖本謙，以及塞內加爾籍的外籍生波波卡與莫斯塔發擔任助理教練。

政大雄鷹執行總監孫秉宏表示，球隊創辦人姜豐年對基層籃球的重視有目共睹，秉持姜學長的理念，籌辦這次的公益籃球營，也是政大雄鷹希望回饋社會的具體行動。籃球營由政大雄鷹籃球隊主辦、久周資本事業有限公司承辦，善耕365基金會及南澳國小協辦。

擔任籃球營總指揮的政大雄鷹助理教練范耿祥提到，營隊課程內容規劃從暖身開始，將由雄鷹球員帶領分組教學，無論小學生是否具備籃球基礎，都希望帶給孩子正確的觀念和知識，預計也將舉行分組對抗賽和頒獎。

范耿祥補充說，政大雄鷹籃球隊今年初赴澎湖移地訓練，當時在總教練陳子威帶領下，全隊也曾與澎湖縣立中正國小籃球隊、馬公國中籃球隊切磋交流，並參與威莉補習班冬令營籃球周活動，三月底完成UBA四連霸之後，球員對於要到南澳國小舉行公益籃球營，都是既興奮又期待。

籃球

延伸閱讀

中職／大巨蛋成為吸票機 劉東洋要和獅隊一起炒熱南台灣

中職／驚天交易2主菜 王柏融、林子偉首度同場在明天？

中職／不只UNI GIRLS有看頭 獅隊邀請WING STARS同場熱舞

UBA／政大辦4連霸慶功宴 游艾喆談動向不為自己設限

相關新聞

PLG／球迷灌票成功！ 國王林力仁得0分仍高票獲選單周MVP

PLG今天公布上周最有價值球員（MVP）票選結果，新北國王隊球員林力仁獲得4043張選票，輾壓第二名桃園璞園領航猿隊洋將葛拉漢的1088票。 林力仁本周出戰9分11秒，沒有得分進帳，但得到4籃板

NCAA／「小姚明」周志豪37分雙十無用 康乃狄克壓普度寫連霸

NCAA「三月瘋」今天迎接最終篇章，一級男籃衛冕軍康乃狄克大學對決普度大學，普度當家中鋒周志豪狂轟37分，但康乃狄克下半...

PLG／鋼鐵人推女子力主題周 雅典娜實戰球開放競標

PLG高雄17直播鋼鐵人隊13、14日將回主場舉辦「我的⼥神Style」主題，球團以「女子力」作為賽事主題，女力的表現不...

UBA／政大雄鷹首辦公益籃球營 前進游艾喆南澳母校

剛完成UBA公開男一級4連霸的政治大學「雄鷹」籃球隊，首度舉辦「2024政大雄鷹公益籃球營」，第一站選擇球隊成員游艾喆、...

NCAA／康乃狄克二連霸奪隊史第6冠 追上北卡並列第三

普度明星中鋒「小姚明」周志豪今天主宰禁區，狂掃37分10籃板，但獨木難撐大局，對手康乃狄克在後衛紐敦成功組織攻勢帶領下衛...

T1聯盟／特攻戰神攻戰大巨蛋 龜梨和也擔任活動嘉賓　

T1聯盟新北中信特攻隊及台北台新戰神隊將於13日、14日於台北大巨蛋共同主辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，此為台灣職業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。