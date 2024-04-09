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UBA／政大雄鷹首辦公益籃球營 前進游艾喆南澳母校
剛完成UBA公開男一級4連霸的政治大學「雄鷹」籃球隊，首度舉辦「2024政大雄鷹公益籃球營」，第一站選擇球隊成員游艾喆、莊朝勝及徐得祈的母校宜蘭縣南澳鄉南澳國小，13日展開的公益籃球營預計有50名南澳國小學生參與。
「Kiki」徐得祈將和雄鷹隊友一起返回母校，他透露南澳的泰雅族小孩，無論男女，幾乎都很熱愛籃球，有機會用公益籃球營形式回到母校，感覺特別又有意義。
政大雄鷹籃球隊首度舉辦公益籃球營，地點就選在南澳國小的風雨球場，雄鷹由范耿祥、黃子軒擔任總指揮，6名大一球員徐得祈、鄒子羲、林子皓、廖本謙，以及塞內加爾籍的外籍生波波卡與莫斯塔發擔任助理教練。
政大雄鷹執行總監孫秉宏表示，球隊創辦人姜豐年對基層籃球的重視有目共睹，秉持姜學長的理念，籌辦這次的公益籃球營，也是政大雄鷹希望回饋社會的具體行動。籃球營由政大雄鷹籃球隊主辦、久周資本事業有限公司承辦，善耕365基金會及南澳國小協辦。
擔任籃球營總指揮的政大雄鷹助理教練范耿祥提到，營隊課程內容規劃從暖身開始，將由雄鷹球員帶領分組教學，無論小學生是否具備籃球基礎，都希望帶給孩子正確的觀念和知識，預計也將舉行分組對抗賽和頒獎。
范耿祥補充說，政大雄鷹籃球隊今年初赴澎湖移地訓練，當時在總教練陳子威帶領下，全隊也曾與澎湖縣立中正國小籃球隊、馬公國中籃球隊切磋交流，並參與威莉補習班冬令營籃球周活動，三月底完成UBA四連霸之後，球員對於要到南澳國小舉行公益籃球營，都是既興奮又期待。
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