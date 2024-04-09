PLG／球迷灌票成功！ 國王林力仁得0分仍高票獲選單周MVP
PLG今天公布上周最有價值球員（MVP）票選結果，新北國王隊球員林力仁獲得4043張選票，輾壓第二名桃園璞園領航猿隊洋將葛拉漢的1088票。
林力仁本周出戰9分11秒，沒有得分進帳，但得到4籃板1助攻，成為聯盟史上首位沒得分，還能獲得單周MVP殊榮的球員。
事實上，上周票選就引發不小爭議，起因是國王爆發洋將牧倫斯離場事件，賽後林力仁在網路上與球迷及籃球網紅進行論戰，引發不小關注，接著有許多網友聲稱把票投給林力仁，但他最終未出現在榜上前5名，引發票選黑箱疑雲。
本周球迷們再接再厲，灌票給林力仁，順利讓他當選單周MVP。部分網友樂見這個結果，但也有人不滿表示，「葛拉漢被弄QQ」、「投票的人你們覺得好笑嗎？」、「觀眾可以不要鬧嗎」。
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