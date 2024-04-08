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HBL／男女8強板橋體育館會師 乙級決賽明開戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
112學年HBL乙級決賽明天板橋體育館點燃戰火，今天舉辦賽前記者會，女子8強合影。記者曾思儒／攝影
112學年HBL乙級決賽明天板橋體育館點燃戰火，今天舉辦賽前記者會，女子8強合影。記者曾思儒／攝影

112學年高中籃球聯賽（HBL）甲級決賽上月小巨蛋落幕，乙級決賽4月9日到13日接棒登場，一連5天賽事將在板橋體育館熱血開戰，建國中學將挑戰男子組3連霸，女子組則有8強新面孔台中女中和台中家商，展現中部實力。

今年從3百多校脫穎而出的球隊，男乙全國8強包括衛冕軍建中、慧燈中學、高師附中、嘉義高中、彰化高中、醒吾高中和首闖8強的開南高中及台東高中；女乙衛冕軍莊敬高職轉戰甲組，今年版圖重新洗牌，上屆亞軍桃園陽明高中再闖決賽，將和內湖高中、四維高中、宜蘭高商、馬公高中、屏東高工、台中女中和台中家商爭奪金盃。

彰中104學年打下隊史第2座乙級金盃的班底王振原，大學成為UBA霸主政大「雄鷹」成員，畢業後投入職籃，打過PLG福爾摩沙夢想家，現是SBL彰化柏力力一員，今天他也特別以學長身份現身記者會，鼓勵學弟、學妹們勇敢追逐夢想。

「乙組球員慢慢被大家重視，自己也很羨慕。」王振原提到，現在乙級的關注度漸漸提昇，包括直播、記者會等，球員十分幸福，相信未來曝光率會繼續提升，「很開心乙級愈來愈被重視，UBA公開一級的教練現在也會去挖掘乙級球員。」

如今回顧高中，當時彰中教練蔡宗儒教會自己「想辦法解決遇到的問題」，迄今仍十分受用，「希望我也能當例子激勵球員，讓更多乙級球員被看到。」

25歲的王振原不諱言，目標再次挑戰職籃，現在在SBL有更多上場時間磨練經驗，希望5年內能再度投身更高層級殿堂。

112學年HBL乙級決賽明天板橋體育館點燃戰火，今天舉辦賽前記者會，男子8強合影。記者曾思儒／攝影
112學年HBL乙級決賽明天板橋體育館點燃戰火，今天舉辦賽前記者會，男子8強合影。記者曾思儒／攝影
112學年HBL乙級決賽明天板橋體育館點燃戰火，今天舉辦賽前記者會，男、女8強都派出代表出席。記者曾思儒／攝影
112學年HBL乙級決賽明天板橋體育館點燃戰火，今天舉辦賽前記者會，男、女8強都派出代表出席。記者曾思儒／攝影

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