PLG／季後賽卡位戰 攻城獅排名衝上第3

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PLG季後賽卡位戰在昨天出現變化，新竹御頂攻城獅隊連兩場下起三分雨，昨再度投進18顆三分球擊退高雄17直播鋼鐵人隊後，加上台北富邦勇士隊以26分差大勝第3名的新北國王隊，讓攻城獅排名衝上第3名，第5名富邦勇士則與落居第4名的國王僅剩2場勝差。

攻城獅前一場比賽在富邦勇士主場狂轟19顆三分球搶下關鍵一勝後，昨天回到主場迎戰鋼鐵人再度火力全開，上半場就投進12顆三分球拿下71分，創下隊史半場最高得分，最終也以115：108擊敗鋼鐵人。

至於勇士在前一場遭到攻城獅狂轟猛炸後，則是更換了主場籃框求「改運」，並在昨天與新北國王之戰展現凶猛砲火，全隊投進17顆三分球、6人得分上雙，加上成功壓制國王進攻發動機林書緯，讓他僅有2分、5助攻，最終勇士就以122：96賞給國王4連敗，也將攻城獅推上第3名。

對於團隊共有4名本土球員得分來到雙位數，包括賴廷恩、周桂羽與簡廷兆三名中新生代球員，勇士總教練許晉哲直言，本土年輕球員責任感愈來愈重，「資深球員還是有一些傷病，包括傑哥本周原本不知道可不可以打，宗憲則是阿基里斯腱受傷，不確定什麼時候回歸，還好年輕的知道責任愈來愈大，也希望他們能夠延續下去，不要高低起伏。」

至於國王雖然輸球，排名也下滑，不過林書豪的禁賽令也在昨天執行完畢，上賽季在鋼鐵人與林書豪有不錯搭配的新洋將路易士首秀表現也令人滿意，國王總教練萊恩坦言，期待林書豪下戰能歸隊，但健康仍會是首要考量。