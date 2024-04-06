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T1聯盟／獵鷹擊敗戰神 晉級季後賽還有生機

中央社／ 台北6日電

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力爭台灣職籃T1聯盟最後1張季後賽門票，台南台鋼獵鷹今天靠著洋將金恩攻下27分、20籃板，以109比106擊敗台北台新戰神，晉級季後賽還有生機。

隨著新北中信特攻、高雄全家海神及台啤永豐雲豹相繼取得季後賽席次，最後1張季後賽門票則由上季亞軍的獵鷹與新成軍的戰神爭奪，而兩軍今天正面交鋒，獵鷹靠著洋將金恩（Nicolas King）攻下27分、20籃板，搭配鷹吉（Mockevicius Egidijus）貢獻22分、18籃板，加上白薩挹注25分，最後驚險守住主場勝利。

獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）賽後接受媒體聯訪時表示，很稱讚球隊，尤其在下半場被對手追分的時候，還能即時把專注力拉回來，加上籃板保護得很好，「為團隊感到開心，我們找到方法贏球，而且金恩還是頂著背傷奮戰，展現出強烈對勝利的渴望。」

賽季漸漸進入尾聲，目前暫居聯盟墊底的獵鷹，若想要爭取季後賽席次，接下來場場關鍵，尤其明天將在主場迎戰雲豹。柯納認為，一場一場慢慢來，不會去想太遠的事情，「基本上專注在下一場比賽，今天贏得重要的1勝後，明天也是很大的挑戰。」

另外，傷兵陸續回歸的特攻今天作客海神，在洋將艾德（Edgaras Zelionis）攻下27分、13籃板，加上柯丹（Cody Demps）挹注20分、5助攻，以108比93成功踢館，同時中止近期2連敗。

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