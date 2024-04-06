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T1聯盟／不管未來會發生什麼 獵鷹教頭柯納：打好剩下每一場

聯合新聞網／ 記者王樹衡／台南報導
台鋼獵鷹隊教頭柯納。T1聯盟提供
台鋼獵鷹隊教頭柯納。T1聯盟提供

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第三季T1聯盟季賽進入最後關頭，由於本季減為五隊，在取四隊晉級季後賽下，誰都不希望成為唯一被淘汰的一隊；不過，如今情勢，中信特攻、全家海神及台啤雲豹都已提前取得門票，剩下台鋼獵鷹與台新戰神兩隊爭取最後機會，獵鷹今天取勝戰神，仍是處於墊底的劣勢，晉級機會依舊最低，對此，來自奧地利前國家隊教頭柯納賽後表示，「不管未來會發生什麼，我們只堅持打好剩下的比賽。」

獵鷹今天取勝戰績7勝16負，台新戰神則為8勝14負，獵鷹落後1.5場勝差。由於本季各隊例行減為28場，獵鷹剩下五場比賽，戰神則剩六場比賽，兩隊互爭最後一個名額，剩下賽事每一場都關鍵，甚至有可能球季最後才能決定。

獵鷹本季季初原本由劉孟竹帶兵，之後才換由柯納中途接手，擁有奧地利國家隊教頭資歷，柯納帶兵注重紀律，要求球員準時練球及飲食控制等，面對困境努力去克服，今天取勝並不代表取得季後賽資格，但對柯納而言，卻是很重要的今天的勝利，他認為比先前大勝中信特攻來得重要，因為這場球打出他想要的，球員能認真去防守，去打好比賽。

接下來，是否晉級之路仍難說，但柯納表示，明天對台啤雲豹的比賽甚至未來的比賽，都視為是生或死的比賽，專注去打好每一比賽，這才是他要做的。

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