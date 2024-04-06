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T1聯盟／獵鷹洋將鷹吉關鍵火鍋 延長賽力克戰神力保季後賽生機

聯合新聞網／ 記者王樹衡／台南報導
獵鷹洋將鷹吉（左）。
獵鷹洋將鷹吉（左）。

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台灣職籃T1聯盟球季進入倒數階段，在其他三隊確定晉級季後賽後，剩下台鋼獵鷹與台新戰神兩隊爭奪最後一席門票，於今天兩隊在台南紹宗體育館交手，均拚出全力要搶勝，獵鷹最終靠著洋將鷹吉在延長賽倒數階段關鍵火鍋封阻戰神林秉聖進攻，終場以109：106取勝，奪下本季第七勝，力保季後賽一線生機。

上季打進總冠軍賽敗給中信特攻的獵鷹，本季戰績處於苦苦掙扎之中，而新軍戰神隊則一路進逼，讓獵鷹戰績一直是本季爐主，然而最後季賽階段，獵鷹全力一搏，要拚出最後機會；相對戰神也渴望首年就打進季後賽，兩隊之間交手勢必激烈。

上半場主場獵鷹隊籍由白薩19分攻勢，打出65：50領先優勢；然而第三節戰神一度追平比數，且獵鷹洋將米可吃T被逐出場，不過，第四節戰神洋將傑佛森也犯滿離場，雙方勢均力敵最後結束四節比賽，兩隊打成101平手，進入延長加賽。

獵鷹洋將米可，是因第三節剩6分16秒因阻止戰神林秉聖上籃犯規，加上不滿裁判決，被吹判兩次技術犯規而被驅逐出場，一度引起雙方騷動。

在延長賽，戰神林秉聖一直扮演得分要角，然而再一名洋將恩多犯滿畢業，獵鷹掌握機會，取得領先，最後鷹吉蓋鍋林秉聖，取得最後勝利。

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