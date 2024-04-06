NCAA／克拉克率愛荷華大學逆轉 挺進女籃冠軍戰

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全美大學體育聯盟（NCAA）女子籃球本季最閃耀球員克拉克（Caitlin Clark）今天攻下21分、9籃板、7助攻，率愛荷華大學以71比69驚險逆轉康乃狄克大學，連2年挺進冠軍戰。

奪冠熱門愛荷華大學前役在克拉克帶領下，以7分之差力退衛冕軍路易斯安那州立大學，報了2023年NCAA冠軍戰落敗之仇，也順利挺進4強。

對戰康乃狄克大學，克拉克上半場外線失準，招牌三分球6投盡墨，加上團隊失誤過多，進攻端也當機，導致愛荷華大學上半場打完陷入6分落後。

不過，愛荷華大學易籃後即時調整，順利逆轉比分，即使第4節面臨對手強力反撲，仍能穩住陣腳，且終場前3.9秒，康乃狄克大學被吹判關鍵進攻犯規，幫愛荷華大學鎖定勝利；愛荷華大學將在冠軍戰挑戰本季未嘗敗績的南卡羅來納大學。

克拉克3月剛打破高懸54年紀錄、成為NCAA史上總得分最高籃球員，未來確定投入美國女子職籃（WNBA）選秀的她說，如果能以冠軍結束大學生涯，將是非常特別的成就，而南卡羅來納是強勁對手，「我們絕對會全力以赴。」