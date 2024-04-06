T1聯盟／台鋼獵鷹「小兵童ONE節」主題周 連3年主場打造兒童樂園

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台南台鋼獵鷹本週末迎戰臺北戰神及台啤雲豹，因應4/4兒童節球團將舉行「小兵童ONE節」主題週，連續三年打造大朋友、小朋友皆可玩的兒童樂園，更有多項「促咪」活動，讓小朋友、大朋友小手拉大手感受「童ONE節」。

本周開球，周六特別安排嘉南藥理大學錢紀銘校長，以及周日台南市政府體育局陳良乾局長擔任嘉賓，周日球團與體育局一起支持在地學生籃球運動，特別邀請世界展望會南方獵鷹隊進場「獵鷹挺獵鷹」，為專屬台南的籃球賽事應援。

兩日開場表演分別為Wings Girls及台南市協進國小啦啦隊，6日中場為小小運輸兵活動，由3歲（含）以下小鷹仔參加，只要將小禮物搬運至指定位置，即可獲得該禮品，7日中場Wings Girls將化身舞蹈小老師帶領小鷹仔跳舞。另外勝場將丟簽名小籃球以及送簽名比賽用球，第二天還有賽後擊掌會。

「小兵童ONE節」主題周活動將有「金賀勝」充氣設施「鷹仔趣樂園」、「鷹仔套圈圈」、「鷹仔彈珠台」及跨越時代的童玩跳房子、陀螺、劍玉。本周也將有兒少專屬福利，國中以下學生只要憑門票至現場「鷹仔童ONE節」攤位，即可兌換限量兒童節小禮，數量有限，換完為止。而好評不斷的鷹援吶喊區現正熱賣中，想近距離感受女孩鷹援魅力的鷹援軍們，歡迎選購鷹援吶喊區，也敬請期待本週該區的女孩陣容。