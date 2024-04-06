SBL基隆開打 市內學生免費看

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第21屆超級籃球聯賽（SBL）暨第19屆女子超級籃球聯賽（WSBL）從4月12日起登場，賽程為期2周，連2周五、六、日下午1時至晚間9時，6天共24場賽事安排在基隆市立體育館。市府補助全市學校戶外教學經費，讓學生免費入場觀賽。

中華民國籃球協會指出，4月12至21日基隆場賽事是例行賽最後一個階段，戰績第一的球隊將晉級冠軍賽，各隊全力以赴搶進季後賽，精采可期；各級學校學生持學生證或穿學校制服即可免費入場。

基隆市長謝國樑表示，市府投入各項運動資源，改善體育教學訓練環境，提供學生多元的體育學習機會，基隆市有許多學校發展籃球社團、基層運動選手訓練站或體育班，學生們對籃球有高度興趣，難得有大型籃球賽事在基隆舉行，市府決定支持學校以戶外教學方式帶孩子入場觀賽，實際體驗籃球戰術策略，臨場感受比賽。

教育處代理處長楊桂杰說，市府每年持續優化學校運動場地，今年已完成成功國中活動中心及網球館改善，也向中央爭取經費，改善各校的操場及籃球設施設備。