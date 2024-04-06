聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL基隆開打 市內學生免費看

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
SBL超級籃球聯賽12日基隆開打，爭冠軍賽資格，基隆學生免費看。圖／基隆市政府提供
SBL超級籃球聯賽12日基隆開打，爭冠軍賽資格，基隆學生免費看。圖／基隆市政府提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

第21屆超級籃球聯賽（SBL）暨第19屆女子超級籃球聯賽（WSBL）從4月12日起登場，賽程為期2周，連2周五、六、日下午1時至晚間9時，6天共24場賽事安排在基隆市立體育館。市府補助全市學校戶外教學經費，讓學生免費入場觀賽。

中華民國籃球協會指出，4月12至21日基隆場賽事是例行賽最後一個階段，戰績第一的球隊將晉級冠軍賽，各隊全力以赴搶進季後賽，精采可期；各級學校學生持學生證或穿學校制服即可免費入場。

基隆市長謝國樑表示，市府投入各項運動資源，改善體育教學訓練環境，提供學生多元的體育學習機會，基隆市有許多學校發展籃球社團、基層運動選手訓練站或體育班，學生們對籃球有高度興趣，難得有大型籃球賽事在基隆舉行，市府決定支持學校以戶外教學方式帶孩子入場觀賽，實際體驗籃球戰術策略，臨場感受比賽。

教育處代理處長楊桂杰說，市府每年持續優化學校運動場地，今年已完成成功國中活動中心及網球館改善，也向中央爭取經費，改善各校的操場及籃球設施設備。

籃球

延伸閱讀

SBL超級籃球聯賽12日基隆開打 爭冠軍賽資格學生免費看

遭中選會退件？罷免謝國樑4千件提議書被退回 核心成員：加1字即可送件

基隆童話藝術節4日傍晚開幕 謝國樑為「夢之船」點燈

0403大地震 花蓮重災區 謝國樑令基市特搜隊支援救災

相關新聞

SBL基隆開打 市內學生免費看

第21屆超級籃球聯賽（SBL）暨第19屆女子超級籃球聯賽（WSBL）從4月12日起登場，賽程為期2周，連2周五、六、日下...

PLG／盧峻翔末節12分球迷高喊MVP 率領航猿收7連勝

聯盟戰績排名前2名的福爾摩沙夢想家與桃園璞園領航猿今天交鋒，兩隊也打出一場激烈的拉鋸戰，不過領航猿靠著本土一哥盧峻翔在第...

T1聯盟／B聯盟友好球團為台灣震災募款 雲豹表達感謝

花蓮4月3日發生規模7.2強震，造成我國嚴重傷亡，T1聯盟台啤永豐雲豹隊在日本的友好球團B聯盟第2級西區老牌強隊熊本Vo...

SBL／超級籃球聯賽12日基隆開打 爭冠軍賽資格學生免費看

今年第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽12日起，在基隆市立體育館展開為期2周賽程，連兩周五、六、日下午1時至晚...

T1聯盟／未出賽逾10月 特攻林韋翰歸隊

去年5月底拿T1聯盟總冠軍賽MVP後，新北中信特攻隊的後場「魔術師」林韋翰就再沒出賽紀錄，昨兒童節終於回歸首戰，他出賽2...

T1聯盟／惺惺相惜！蔣淯安談林韋翰復出：很為他開心

去年7月動膝蓋手術，新北中信特攻後場「魔術師」林韋翰今天終於復出，回歸首戰就攻下9分、7助攻，連對手台啤永豐雲豹當家後衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。