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籃球／Dcard網友爆料林書豪為災民貼文 隨後竟移除國旗引爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪。 本報資料照
林書豪。 本報資料照

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

昨天早上台灣東部外海發生芮氏規模7.2強震，花蓮縣出現許多災情，新北國王隊球星林書豪深夜發文為災民祈禱，不過有眼尖網友發現，原本文章有中華民國國旗符號，後來卻被改掉，引發網友熱議。

林書豪近日因使用靜脈雷射（ILIB）治療，違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規範，被聯盟禁賽5場和罰款15萬元。如今他發文為災民祈禱，又意外造成爭議，有網友在Dcard貼出兩張截圖，並質疑林書豪，「可能是發現哪裡不對勁，這樣不太『政確』？所以把國旗刪了。」

貼文一出，馬上引發熱烈討論，有部分網友表示理解，「不怪他真的，我們都懂不刪反而替他擔心」、「說實在真的蠻無聊的，有沒有放國旗根本沒那麼重要吧」、「挺書豪，畢竟球鞋還是中國品牌」。

不過也有人開酸，「舔共哥哥」、「美式文化就是利益至上」、「要舔就滾過去 也不看那時候CBA不要的時候只有PLG願意收留」。

疑似林書豪原貼文。 截圖自DCARD
疑似林書豪原貼文。 截圖自DCARD

林書豪現貼文。 截圖自DCARD
林書豪現貼文。 截圖自DCARD

新北國王 林書豪

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