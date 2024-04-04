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T1聯盟／林韋翰復出吞敗 蔣淯安轟30分率雲豹逆轉特攻

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
特攻隊後場大將林韋翰本季首度上陣。圖／特攻隊提供
特攻隊後場大將林韋翰本季首度上陣。圖／特攻隊提供

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T1聯盟衛冕軍新北中信特攻隊今天迎戰桃園永豐雲豹隊，「魔術師」林韋翰首度回歸，助隊一度握有兩位數領先，但雲豹第三節轟進35分，領先一度超過20分，最終在當家球星蔣淯安30分領軍下逆轉，以104：94「踢館」成功。

首節兩隊比分拉鋸，特攻靠謝亞軒讀秒階段2罰俱中取得23：22微幅領先；第二節6分39秒，特攻33：30領先時，林韋翰和黃泓瀚及外援傑卡一起還上場，5分07秒因雲豹洋將威廉斯技術犯規站上罰球線，罰球得手後艾德利克上前擊掌慶祝；4分31秒林韋翰地板球妙傳給阿巴西換成分數，更讓新莊體育館球迷歡聲雷動。

林韋翰上場後，特攻打出一波14：6攻勢，47：36領先首度達兩位數，但雲豹高錦瑋中距離、外線破網連拿5分，洋將特威追加進球，朱億宗再投進讀秒階段外線，雲豹回敬13：2攻勢，半場打完追到49：50。

雲豹易籃後外線火力全開，蔣淯安、高錦瑋和克羅馬都飆進外線，打出一波35：12猛攻，領先最多達84：62，特攻靠阿巴西壓哨球在內10：0反攻，三節打完才將差距縮小到72：84。

第四節林韋翰和艾德連飆外線，將差距縮小到84：92，謝亞軒找到籃下艾德再讓差距縮小到6分，但蔣淯安蓮飆進2記外線，雲豹領先回到12分，領先也一路維持，最終以104：94擊敗衛冕軍。

蔣淯安轟下全場最高30分，其中23分集中在下半場；特攻以阿巴西27分最高，林韋翰上場24分鐘拿9分、傳出7助攻。

特攻隊後場大將林韋翰本季首度上陣。圖／特攻隊提供
特攻隊後場大將林韋翰本季首度上陣。圖／特攻隊提供

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