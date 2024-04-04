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東華大學烈火燒一天今晨撲滅 20年研究心血付之一炬

花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

T1聯盟／被花蓮強震搖醒 特攻洋將驚嚇變「貓」

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
T1聯盟新北中信特攻和台啤永豐雲豹賽前為403強震默哀1分鐘。記者曾思儒／攝影
T1聯盟新北中信特攻和台啤永豐雲豹賽前為403強震默哀1分鐘。記者曾思儒／攝影

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昨天上午7點58分左右，台灣發生規模7.2地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里，強震全台有感，今天T1聯盟新北中信特攻隊和台啤永豐雲豹隊開戰前特別舉辦默哀儀式，特攻洋將克力斯（Kristijan Krajina）還透露自己睡夢中被搖醒，就像隻「貓」從床上彈起，所幸住所沒有大礙。

克力斯來自克羅埃西亞，昨天強震讓他想起家鄉2020年的強震，「那是發生在克羅埃西亞的首都，非常嚴重。」克力斯口中的強震是2020年12月29日，克羅埃西亞首都札格雷布（Zagreb）東南方46公里處29日發生芮氏規模6.4極淺層地震，是1880年札格雷布地震以來該地區所發生規模最大的地震，造成7死26傷，市中心超過1900棟建築物因損毀無法居住。

相隔4年，克里斯再次感受到強震威力，他透露自己住所在14樓，地震發生時原本還在睡夢中，原本起床動作都是悠哉緩慢，被強震搖醒後幾乎像是彈起，他比手畫腳說：「我就像隻貓一樣。」所幸住所沒有什麼損失。

特攻總教練「光哥」李逸驊也被強震嚇了一跳，「感覺比921還恐怖，921家裡孩子還小，被搖醒後就繼續睡，這次是白天已經起來，有點危險。」他透露隊上球員都有討論昨天強震，洋將都說是「滿特別」的經驗。

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