籃球／不只魔獸！林書豪和卡森斯也為花蓮強震傷亡者祈福

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

昨天早上台灣東部外海發生芮氏規模7.2強震，花蓮縣出現許多災情，曾來台打球的前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）迅速發文為台灣祈福。另外，林書豪和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）也發文關心。

林書豪深夜凌晨在社群媒體貼出花蓮天王星大樓嚴重傾斜及救難人員們的照片，並附上禱告、落淚、愛心等表情，為台灣祈福，引發廣大網友迴響。林書豪也在微博放上這張照片，並簡短寫下：「大家平安，為你們祈禱。」

另外，將在4月中旬返台回歸T1聯盟雲豹隊的卡森斯也發限時動態寫道：「台灣，為所有人祈禱。」他還附上國旗及2個雙手合十禱告的圖案。