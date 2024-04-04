籃球／拚國際賽光說不練？ 籃協、體育署挨批

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中華民國籃球協會昨宣布籌組跨聯盟9人小組，將定期針對台灣隊選訓、賽事規畫開會討論，以前進2027年世界盃為目標。但民進黨立委莊瑞雄質疑，去年籃協說要和體育署及各聯盟討論國際賽分級制度，也沒任何成果，體育署也未有任何督導及要求，若照這兩主管機關的辦事態度，到2087年都進不了世界盃。

台籃世界排名直直落，看不到日本車尾燈，現在連僅18萬人口的關島都不如；近年雖職籃蓬勃發展，國家隊、籃協等諸多爭議卻反覆延燒。莊瑞雄昨與民進黨立委吳沛憶舉行記者會，呼籲體育署跟籃協應負起主管機關職責。

莊瑞雄指出，兩年前他與時任立委林靜儀開記者會，希望促進和立陶宛的籃球交流，籃協在會議上說已有擬定計畫，結果完全沒任何動作；去年初，籃協說要和體育署及各聯盟討論國際賽分級制度，也沒任何成果。

莊瑞雄說，過去中職假球案對運動產業及球迷的影響仍歷歷在目，目前政府實際投入在假球防治的相關預算，只有檢警調相關法治教育宣導計畫或工作經費200萬元，體育署和籃協應該要盡速會商相關單位及團體，完成球員工會自主提撥防賭信託之獎勵機制與要點，確保防堵機制運作，不能夠總是仰賴職業聯盟及球員工會本身。

吳沛憶表示，體育署應積極促成職籃團體協約簽訂，用團體協約把權利義務寫清楚，不只是保障球員，對聯盟、協會來說，也是建立明確可依循的標準。以中華職棒為例，球員在國際賽的權利義務，如出場費、保險規格就規範的相當清楚，把權利義務定清楚，對球員、聯盟與協會都有利。