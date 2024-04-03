NCAA／美大學女籃第一人 克拉克率愛荷華闖進最後4強

美國NCAA女籃今年最閃耀球星克拉克（Caitlin Clark）昨天拿下41分、12助攻，率領愛荷華大學闖進最後4強。她上月才打破紀錄，成為NCAA史上總得分最高籃球員。

全美大學體育聯盟（NCAA）女籃8強賽，克拉克率領的愛荷華大學（University of Iowa）以94比87，擊敗路易斯安那州立大學（Louisiana State University），挺進最後4強。

克拉克這次率隊上演「甜蜜復仇」，因為在2023年NCAA女籃冠軍戰，路易斯安那州大曾以102比85擊退愛荷華大學。

克拉克本役貢獻41分、12助攻、7籃板、2抄截、1阻攻，而且還打滿全場40分鐘，投籃命中率達44.8%，三分線高達45.0%，罰球命中率85.7%。

今年就讀大四的克拉克，於3月打破紀錄，成為NCAA史上無論男女總得分最高的籃球員。她已獲選最傑出球員（Most Outstanding Player, MOP）。

超長距離三分球是克拉克的招牌武器，在她的精華片段中，很多球甚至才過中場沒幾步就出手，長程火砲命中籃框；球風常被拿來與美國職籃NBA球星柯瑞（Stephen Curry）相比。

另一方面，路易斯安那州大強生（Flau'jaeJohnson）則繳出全隊最高23分，瑞絲（Angel Reese）拿下17分及全場最多的20籃板。

NCAA女籃4強將於5日在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）舉行，愛荷華大學屆時將對上康乃狄克大學（University of Connecticut, UConn)。