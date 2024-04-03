NCAA／美大學女籃第一人 克拉克率愛荷華闖進最後4強

中央社／ 紐約州阿爾巴尼郡2日綜合外電報導
Apr 1, 2024; Albany, NY, USA; Iowa Hawkeyes guard Caitlin Clark (22) is interviewed after defeating the LSU Lady Tigers in the finals of the Albany Regional in the 2024 NCAA Tournament at MVP Arena. Mandatory Credit: Gregory Fisher-USA TODAY Sports 路透通訊社
Apr 1, 2024; Albany, NY, USA; Iowa Hawkeyes guard Caitlin Clark (22) is interviewed after defeating the LSU Lady Tigers in the finals of the Albany Regional in the 2024 NCAA Tournament at MVP Arena. Mandatory Credit: Gregory Fisher-USA TODAY Sports 路透通訊社

美國NCAA女籃今年最閃耀球星克拉克（Caitlin Clark）昨天拿下41分、12助攻，率領愛荷華大學闖進最後4強。她上月才打破紀錄，成為NCAA史上總得分最高籃球員。

全美大學體育聯盟（NCAA）女籃8強賽，克拉克率領的愛荷華大學（University of Iowa）以94比87，擊敗路易斯安那州立大學（Louisiana State University），挺進最後4強。

克拉克這次率隊上演「甜蜜復仇」，因為在2023年NCAA女籃冠軍戰，路易斯安那州大曾以102比85擊退愛荷華大學。

克拉克本役貢獻41分、12助攻、7籃板、2抄截、1阻攻，而且還打滿全場40分鐘，投籃命中率達44.8%，三分線高達45.0%，罰球命中率85.7%。

今年就讀大四的克拉克，於3月打破紀錄，成為NCAA史上無論男女總得分最高的籃球員。她已獲選最傑出球員（Most Outstanding Player, MOP）。

超長距離三分球是克拉克的招牌武器，在她的精華片段中，很多球甚至才過中場沒幾步就出手，長程火砲命中籃框；球風常被拿來與美國職籃NBA球星柯瑞（Stephen Curry）相比。

另一方面，路易斯安那州大強生（Flau'jaeJohnson）則繳出全隊最高23分，瑞絲（Angel Reese）拿下17分及全場最多的20籃板。

NCAA女籃4強將於5日在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）舉行，愛荷華大學屆時將對上康乃狄克大學（University of Connecticut, UConn)。

NCAA 籃球

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