T1聯盟／特攻攜手戰神「攻戰大巨蛋」 預購門票破萬

台灣最大的室內運動場館「台北大巨蛋」正式啟用，T1聯盟旗下的新北中信特攻籃球隊及台北台新戰神籃球隊攜手共同舉辦「雙北反毒籃賽」，號召全台籃球迷、運動迷一同於2024年4月13日、14日「攻戰大巨蛋」，目前門票預售都突破1萬張，有機會創下台灣職籃新紀錄。

特攻和戰神在新北市政府及台北市政府大力支持下舉辦「雙北反毒籃球賽」，賽事將於棒球場內野範圍搭建籃球比賽場地及場邊觀眾席，加上棒球場內野看台部分座位，單場總座位數約15000席。

特攻和戰神今天公告，自3月中旬開放購票至今，4月13日、14日賽事預售票數量皆銷售破13000張，期待屆時萬人進場，共同見證臺灣職籃史上的第一次。

此次座位區分為一壘側戰神區、三壘側特攻區，場內B2層「攻戰席」及看台區應援席、後援席及輪椅席皆仍有座位可供選擇，建議球迷朋友購買喜歡的球隊應援區域，集中火力給予場上球員滿滿的支持。

兩天賽事將撥出部分門票提供予雙北學生及弱勢團體，期待透過籃球運動與反毒教育的結合寓教於樂，讓莘莘學子感受運動帶來的熱血與正面力量，獲得拒絕毒品的堅定勇氣。設籍於台北市及新北市的市民，購買應援席、後援席、普通席也可享9折優惠；學生、65歲以上年長者，和持有教師、軍人、警察、醫護及消防相關職業證照者，現場購買應援席、後援席、普通席也享有8折優惠。