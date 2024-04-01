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PLG／開除牧倫斯後 國王力戰吞敗

聯合報／ 記者曾思儒／新北報導
林書緯攻下國王全場最高的24分。圖／國王提供
林書緯攻下國王全場最高的24分。圖／國王提供

本季戰績一度登上P聯盟（PLG）龍頭的新北國王隊，近來風波不斷，繼林書豪因禁藥行為被禁賽後，前天年度洋將牧倫斯在比賽中自行脫掉球衣離場，球隊賽後火速宣布中止合約；昨天國王在少了牧倫斯下，迎戰目前聯盟排名首位福爾摩沙夢想家林書緯壓哨追平機會被毀掉後強調，球隊現階段要「更團結」，盡可能不受這些影響。

牧倫斯是PLG上季年度洋將，但本季情緒控管問題不是新聞，前天比賽中更和隊友楊敬敏李愷諺爆口角，當下直接脫掉球衣、驅車離開新莊體育館，國王賽後就宣布炒人；李愷諺深夜在社群透露，遺憾看到如此結果，但不能接受牧倫斯做出傷害球隊、影響比賽的事情。

少了牧倫斯的國王，昨天被夢想家搶了20個進攻籃板、第四節最多落後21分，但在李愷諺和林書緯帶動下，讀秒階段將差距追到一球差，最終林書緯追平外線出手被對手毀掉，才讓夢想家驚險以108：105踢館成功。

攻下24分、8助攻的林書緯提到，牧倫斯事件透過網路傳播，外界都看得到，球隊能做的就是盡可能不被影響，「要更團結。」國王教頭萊恩也坦言，前天發生的事情是球隊大事，他也和球員說，現階段的目標除了贏下每場比賽，為團隊彼此奮戰，希望透過實際行動贏回球迷的心，將氣勢延續到接續賽季。

本季PLG註冊大限是4月3日早上10時，萊恩表示，球隊還有幾天可以考慮陣容，是否會有洋將變動屆時就會分曉。

迎接3連勝的夢想家，目前19勝9敗戰績持續坐穩聯盟龍頭，教頭皮爾曼仍強調，國王在林書豪歸隊後仍是聯盟冠軍熱門，夢想家雖以例行賽龍頭、總冠軍為目標，現階段仍會專注在每一戰，持續找出不同陣容的化學效應。

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