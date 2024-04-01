PLG／開除牧倫斯後 國王力戰吞敗

本季戰績一度登上P聯盟（PLG）龍頭的新北國王隊，近來風波不斷，繼林書豪因禁藥行為被禁賽後，前天年度洋將牧倫斯在比賽中自行脫掉球衣離場，球隊賽後火速宣布中止合約；昨天國王在少了牧倫斯下，迎戰目前聯盟排名首位福爾摩沙夢想家，林書緯壓哨追平機會被毀掉後強調，球隊現階段要「更團結」，盡可能不受這些影響。

牧倫斯是PLG上季年度洋將，但本季情緒控管問題不是新聞，前天比賽中更和隊友楊敬敏及李愷諺爆口角，當下直接脫掉球衣、驅車離開新莊體育館，國王賽後就宣布炒人；李愷諺深夜在社群透露，遺憾看到如此結果，但不能接受牧倫斯做出傷害球隊、影響比賽的事情。

少了牧倫斯的國王，昨天被夢想家搶了20個進攻籃板、第四節最多落後21分，但在李愷諺和林書緯帶動下，讀秒階段將差距追到一球差，最終林書緯追平外線出手被對手毀掉，才讓夢想家驚險以108：105踢館成功。

攻下24分、8助攻的林書緯提到，牧倫斯事件透過網路傳播，外界都看得到，球隊能做的就是盡可能不被影響，「要更團結。」國王教頭萊恩也坦言，前天發生的事情是球隊大事，他也和球員說，現階段的目標除了贏下每場比賽，為團隊彼此奮戰，希望透過實際行動贏回球迷的心，將氣勢延續到接續賽季。

本季PLG註冊大限是4月3日早上10時，萊恩表示，球隊還有幾天可以考慮陣容，是否會有洋將變動屆時就會分曉。

迎接3連勝的夢想家，目前19勝9敗戰績持續坐穩聯盟龍頭，教頭皮爾曼仍強調，國王在林書豪歸隊後仍是聯盟冠軍熱門，夢想家雖以例行賽龍頭、總冠軍為目標，現階段仍會專注在每一戰，持續找出不同陣容的化學效應。