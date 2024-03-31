PLG／炒掉牧倫斯第一戰......國王主場苦吞3連敗

內部風暴一波波的新北國王隊，昨天發生洋將牧倫斯比賽中情緒失控插曲，球隊比賽結束直接宣布開鍘；今天牧倫斯離隊首戰，國王半場領先優勢第三節花光，第四節更一度落後到21分，儘管最後追到一球差，仍以105：108敗給福爾摩沙夢想家隊，主場苦吞3連敗。

國王首節還以35：28領先，半場也在洋將奧帝14分、林書緯13分發揮下保有65：56優勢，但第三節72：70下被夢想家打出跨節25：3的瘋狂攻勢，夢想家不但反超分數，麥卡洛灌籃後夢想家領先夢達103：82。

國王第四節在李愷諺領軍下吹起反攻號角，他外線破網、抄截後切入連拿5分，率國王打出12：0攻勢縮小差距，麥卡洛飆進外線為夢想家止血，林書緯馬上也回敬三分彈，比數持續追近，讀秒階段國王追近到105：108。

22.1秒，夢想家忻沃克快攻想灌籃但被國王洋將安尼奎干擾，國王使用挑戰權後成功取得球權，最後6.1秒還有部署最後一擊機會，但林書緯弧頂的追平出手機會遭夢想家錢肯尼封阻，最終夢想家仍以108：105帶走勝利。

林書緯今天攻下全隊最高24分外帶8助攻，楊敬敏16分，曼尼高14分，奧帝和安尼奎各13分；差點搞砸21分領先的夢想家以麥可洛27分最高，德文馬布爾24分、忻沃克20分，吉爾貝克11分、20籃板。