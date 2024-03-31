PLG／牧倫斯暴走失控遭開除 李愷諺：無法接受他傷害國王
PLG新北國王隊洋將牧倫斯昨天對富邦勇士比賽中因情緒失控沒回防，還跟隊友楊敬敏、李愷諺爆發嚴重口角衝突，甚至直接把球衣脫下甩向觀眾席後逕自開車離場，引發軒然大波。
面對這種情況，國王球團快刀斬亂麻，迅速宣佈開除牧倫斯，而當事人李愷諺也在深夜發IG限動，直言很遺憾看到這樣的結果，但他完全無法接受牧倫斯如此傷害球隊。
「所有事情都有前因後果的，我們幾位年長的球員也為此開了幾次會，很遺憾還是看到這樣的結果。」李愷諺表示沒人反對牧倫斯是很有天賦的球員，大伙私底下的相處也很好。
「但我不能接受在球場上，做出傷害球隊、影響比賽的事情發生。」李愷諺寫道。在貼文最後，李愷諺還強調自己和牧倫斯沒有在社群上有互動。「喔對了，我沒退他追蹤，因為我本來就沒追蹤。」
現年35歲的牧倫斯，曾先後效力過雷霆、山貓、快艇和76人等隊，上季回鍋新北國王，幫助球隊奪下例行賽龍頭寶座，更獲選年度洋將。國王球團也展現誠意，和他簽下複數年合約，無奈卻在季後賽之前發生如此情緒失控的狀況，讓球隊又蒙上了負面能量。
國王總經理毛加恩在宣佈開除牧倫斯的當下，也形容他的脾氣就像「炸彈」一樣，已經容忍很久，沒辦法再放任他的行為繼續影響整個團隊。
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