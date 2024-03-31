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T1聯盟／獵鷹對戰特攻 終止21連敗

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
簡偉儒投進6顆三分球幫助獵鷹隊拿下隊史對戰特攻隊首勝，終止對戰21連敗。圖／T1聯盟提供
簡偉儒投進6顆三分球幫助獵鷹隊拿下隊史對戰特攻隊首勝，終止對戰21連敗。圖／T1聯盟提供

成軍3年來對戰新北中信特攻隊一勝難求的台南台鋼獵鷹隊，昨天在主場再戰特攻，靠著團隊猛轟18顆三分球，其中包括簡偉儒一人就投進6顆拿下18分，以113：100終止對戰21連敗，也為衝擊季後賽席次增添不少信心。

獵鷹過去2個賽季與特攻交手苦吞16連敗，其中包括去年冠軍賽遭到4戰橫掃，而本賽季兩隊前5度交手也都由特攻拿下勝利，連敗紀錄也拉長到21場。

不過昨天獵鷹回到主場再戰特攻，在想要爭奪季後賽門票已經沒有太多輸球空間的情況下，獵鷹也總算觸底反彈。上半場獵鷹射手簡偉儒就火力全開，前5次三分球出手都命中，光是上半場獵鷹就砍進了13記三分球，並取得12分領先。

易籃後獵鷹三分砲火不減反增，包括金恩、韓杰諭與米可都有三分球命中紀錄，單節團隊再進5顆三分球，將領先優勢擴大到20分以上，儘管末節一度遭遇亂流，但獵鷹最終仍是以13分差距收下隊史對戰首勝。

在今年季中接掌球隊兵符後帶領獵鷹擊敗天敵特攻，總教練柯納說：「我們球隊之前最大的問題在於明明是有競爭性的團隊，但我們並未表現出來，然而今天一到三節團隊打得很不錯，很多人跳出來得分，雖然末節遭遇亂流，但球員的表現仍值得肯定。」

特攻總教練李逸驊也坦言，隨著季後賽時間愈來愈近，獵鷹也展現強烈的贏球企圖心，讓他們賽前就知道這場比賽將不好打，「賽前有提醒球隊，獵鷹可以贏我們的兩個因素，就是快攻及大量的三分球，今天獵鷹也做到了。我們球員則是第一節開始就打得滿鬆散，攻防節奏又被獵鷹帶走，打得非常不好。」

台南台鋼獵鷹 新北中信特攻 籃球 韓杰諭

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