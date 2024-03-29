籃球／國小籃球錦標賽全勝 北市北投稱霸六男甲組

靠著主力球員黃佳霖優異發揮，台北市北投國小今天在全國國民小學籃球錦標賽六男甲冠軍戰，以44比39力退天母國小，以全勝之姿奪冠。

去年稱霸小學籃球錦標賽的北投，今年球員的身材卻不如過往，尤其陣中還有三、四年級球員，而六年級球員只有8名，所幸經驗豐富的主力黃佳霖、周秉桐扮演關鍵領導角色，帶領學弟一場一場打上來，最後在冠軍戰擊敗天母，順利完成連霸。

教練黃湘雯接受訪問時表示，很滿意球員的表現，「我們是最強的，雖然今年球員的身材不是很好，但在場上也都盡量發揮每個人的優點。」

此役黃佳霖在被包夾情況下，依舊能切入突破得分，加上送出關鍵阻攻，成為奪冠功臣。黃湘雯透露，黃佳霖從小學二年級就與哥哥黃佳瀚一起練球，「他的球商很高，基本動作也很好，加上擁有絕佳的速度、爆發力，而且身材蠻適合發展籃球運動。」

看好黃佳霖的未來性，黃湘雯指出，今年特別讓他擔任指揮角色，親自與隊友溝通，「現在他應對每一場比賽的細膩度更好。」黃湘雯補充，黃佳霖脾氣很好，不太會自亂陣腳，「所以要弄到他失去理智亂打球是不可能的。」

對於自己的冠軍戰表現，黃佳霖表示，「今天沒有發揮好，因為外線沒有投進外，防守也不夠積極。」從小看著哥哥打球，黃佳霖提到，未來將追隨哥哥的腳步，進入金華國中就讀，延續籃球之路。