籃球／國小籃球錦標賽 雲林鎮南勇奪六女甲冠軍

雲林縣鎮南國小今天在全國國民小學籃球錦標賽六女甲賽事，以35比30擊敗台北市南港國小，拿下夢寐以求的冠軍，教練陳昱汝直呼，終於做到了。

去年在全國少年籃球錦標賽U11組，鎮南國小以黑馬之姿挺進冠軍戰，可惜仍與冠軍「擦肩而過」，導致全隊哭成一片。教練陳昱汝接受中央社採訪時透露，這次在小學籃球錦標賽六女甲冠軍賽前，特別告訴球員，不要留下遺憾，並相約笑著離開球場。

即便第4節遭遇亂流，甚至差點浪費雙位數領先，不過鎮南仍穩住陣腳，最後成功帶走夢寐以求的冠軍金盃。球員出身的陳昱汝興奮喊道「我們做到了」，並直呼有點想哭的感覺，「一路跌跌撞撞，南部球隊真的比較辛苦，尤其我們還有2名球員掛急診，不過小朋友今天都堅持到最後一刻。」

此役扮演關鍵角色的是後衛陳彙喬，陳昱汝指出，愛徒的球商很高，常常一點就通，加上傳導能力很棒、視野很廣，在場上擔任球隊的主要核心。陳彙喬則自評，此役防守端做得很好，「其實第4節蠻緊張的，很擔心沒有得到冠軍。」

父親是體育老師的陳彙喬，從小學二年級即對籃球產生興趣，不過當時她決定嘗試別的領域，因此加入學校的國樂隊，主要學習古箏、琵琶，但靜不下來的個性，讓她選擇在五年級投身心愛的籃球。

如今以冠軍為小學籃球生涯劃下句點，但陳彙喬卻說道，未來將把籃球當作興趣，「感覺太辛苦了，而且國中課業比較繁忙，所以想要專注在課業上。」