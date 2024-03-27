台灣男籃找新歸化球員 吉爾貝克：若成真會很榮幸

中華民國籃球協會尋覓新歸化球員，台灣男籃總教練桑茂森今天與PLG福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克碰面，吉爾貝克除了表達對歸化一事有興趣外，他表示，若能為台灣隊打球，將會感到很榮幸。

中華民國籃球協會力拚在今年11月完成新歸化球員相關程序，包括台灣職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅洋將狄帝（Deyonta Davis）、夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）在內，都點名是可能人選。

夢想家今天作客新莊體育館出戰新北國王，台灣男籃總教練桑茂森賽前現身場邊，談到歸化一事，吉爾貝克賽後接受媒體聯訪時表示，他有興趣，夢想家球團也有協助歸化程序，若能替台灣隊打球，將會是他的榮幸。

吉爾貝克透露，有與總教練桑茂森碰面，「人非常好」，而他還提到，台灣在他心目中是非常特別地方，很喜歡這邊人和環境。