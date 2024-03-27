PLG／麥卡洛關鍵跳投 夢想家險勝國王終止2連敗

中央社／ 新北26日電

台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙夢想家今天出戰新北國王，靠著洋將麥卡洛繳出26分、16籃板成績，包括決勝節倒數57秒關鍵跳投，率隊以103比101逆轉勝，終止2連敗。

國王今天在主場新莊體育館迎戰目前暫居龍頭福爾摩沙夢想家，在少了仍禁賽的林書豪情況下，儘管國王上半場一度取得15分領先，但夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）次節火力全開，單節狂轟18分，率隊扳成53比53平手。

夢想家後衛林俊吉上半場3次出手都落空，第3節獨攬11分，幫助球隊以82比75超前，而國王隊決勝節急起直追，洋將曼尼高（Kenny Manigault）連續命中三分，率隊後來居上。

夢想家的麥卡洛在倒數57秒急停跳投、再度要回領先，幫助球隊以2分差、有驚無險收下勝利。

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）賽後受訪時表示，儘管前面幾場比賽未能拿下，但球員今天展現很好韌性，「雖然一開始有落後，但每個人都非常拚、相信自己，才能拿下比賽勝利。」

在林書豪退出年度最有價值球員（MVP）競爭行列後，夢想家的林俊吉和國王的林書緯成為角逐獎項熱門人選，林俊吉表示，不管有沒有拿到MVP，還是想要先幫助球隊贏球。

夢想家此役以麥卡洛表現最亮眼，攻下全隊最高26分、外加16籃板，林俊吉進帳16分、11助攻。國王隊牧倫斯、林書緯各得23分、19分。

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