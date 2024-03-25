NCAA／2021年冠軍貝勒大學遭下剋上 無緣甜蜜16強

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃賽2021年冠軍貝勒大學今年名列第3種子，今天遭第6種子克勒姆森大學以72比64「下剋上」淘汰，無緣「甜蜜16強」。

美聯社報導，這是克勒姆森大學（ClemsonUniversity）總教練布朗奈爾（Brad Brownell）帶隊14個球季以來，第2次打進NCAA男籃賽「甜蜜16強」（Sweet 16），上一次是在2018年。

布朗奈爾說：「這對我們來說是一次巨大的勝利。貝勒大學（Baylor University）顯然是一支非常有天賦且訓練有素的球隊…我認為我們的防守從頭到尾都很出色，這是我們在曼菲斯（Memphis）兩場比賽能獲勝的重要關鍵。 」

克勒姆森大學球員韓特（Chase Hunter）攻下全隊最高的20分，並送出6次助攻；吉拉德三世（JosephGirard III）貢獻13分；薛菲林（Ian Schieffelin）與霍爾（PJ Hall）各進帳11分。

克勒姆森大學下一戰將於洛杉磯舉行的西區4強戰，對上第2種子亞利桑那大學（University ofArizona）。東區、南區、中西區也將舉行4強賽。

即便貝勒大學球員丹尼斯（RayJ Dennis）攻下全場最高的27分，其中有21分是在下半場拿到，隊友華特爾（Ja'Kobe Walter）也挹注了20分，貝勒大學仍連續3年無緣「甜蜜16強」。

貝勒大學今天26罰僅16中，反觀克勒姆森大學有24罰20中的表現，是貝勒大學輸球的致命傷之一。

尤其這場比賽大多由克勒姆森大學掌控，貝勒大學在終場前36.2秒有機會扳平戰局，但華特爾兩罰落空。而克勒姆森大學在高德弗里（RJ Godfrey）4罰全進、吉拉德三世再下一城的情況下帶走勝利。

貝勒大學此役輸球的另一關鍵，是他們在三分線外出手24次，只命中6球。