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T1聯盟／高錦瑋攻下全場最高26 分 雲豹外線熄火不敵戰神

聯合新聞網／ 綜合報導
高錦偉。台啤雲豹隊提供
高錦偉。台啤雲豹隊提供

台啤永豐雲豹職業籃球隊今(24日)在客場與臺北戰神交手，因外線熄火，終場96以126吞敗，不過「小高」高錦瑋攻下全場最高26分，包含5顆三分球，表現優異。

雲豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)表示，在主力球員蔣淯安、李啓瑋、林信寬缺陣狀況下，球隊在客場面對連2場高強度比賽，想要取得兩連勝很不容易，但小高連兩場都表現得很好，昨天朱億宗對中信特攻也有好表現，我們希望可以在下場比賽重振旗鼓。

高錦瑋攻下全場最高26分，他表示，今天手感還不錯，會努力維持當前的狀態，包括攻擊欲望和做更多的切入傳球，不過這場出現4次失誤，之後會再回去看影片自我檢討。

雲豹本場比賽外線29投僅中9，反觀戰神23投13中，命中率高達五成，高錦瑋說：「我們團隊防守表現不好，相對來說也就是沒有給他們很多壓力，讓對手外線命中率很高，這是我們要再回去做修正和檢討的。」

此戰雲豹洋將克羅馬(Lasan Kromah) 20分5籃板8助攻2抄截，威廉斯(Devin Williams) 20分、11籃板、1抄截，特威(DeAndre Williams)15分4籃板1助攻1抄截1阻攻，朱億宗5分5籃板，陳孝榕和鄭瑋各拿下4分。

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