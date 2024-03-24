T1聯盟／艾德獨攬24分 新北中信特攻險勝高雄全家海神續居龍頭

新北中信特攻籃球隊本週末於新莊體育館進行捍衛主場的二連戰，今日（24日）第二戰迎戰來勢洶洶的高雄全家海神。艾德（Edgaras Zelionis）與昨日相同，此役也扛下全隊最高得分24分，不同的是今天幫助球隊在這場艱難的戰役中驚險奪勝，終場中信特攻以90比87擊退全家海神，續居龍頭寶座，並將勝場差距持續擴大。

賽事開局，特攻「豹喵連線」在開賽7秒內就幫助球隊率先攻下2分，爾後一路維持領先優勢，艾德單節獨攬10分，包含1顆三分球，節末再由阿巴西上籃多拿2分，第一節中信特攻以33比26領先全家海神。第二節由「鼎哥」曾文鼎的兩分球率先得分，後續海神一波6比0的攻擊拉近比分，但特攻沒有讓海神太好過，艾德、阿巴西、柯丹（Cody Demps）、謝亞軒及傑卡（Dragan Zeković）聯手，將比分再拉開至雙位數領先，但節末海神庫薩斯（Mindaugas Kupšas）個人連續包辦11分，中場中信特攻以54比50小幅領先全家海神。

雙方易籃後，第三節雙方出現得分瓶頸，皆拿下13分，且此節特攻遭海神在這場賽事中首度逆轉，但也僅只於此，很快特攻團隊就予以反擊，也沒再讓海神再越雷池一步，第三節結束中信特攻67比63，帶著4分領先優勢進入第四節。關鍵決勝節，海神在開節四分鐘內追平比分，但傑卡關鍵三分球澆熄海神反撲氣焰，後續二度追平但也無法再繼續攻城掠地，節末特攻團隊以一波9比0的攻勢再拉開差距，終場中信特攻就以90比87氣走全家海神，仍位居戰績龍頭。

賽後李逸驊總教練也不吝稱讚球員：「今天的球賽真的很精彩，看到年輕球員進步幅度蠻大的，尤其在昨天輸球這麼低迷的情況下，能夠立即修正自己的缺點，是很好的表現。尤其是今天這麼高張力的局面，不管是防守或進攻的部分，都能夠控制住情緒，最終拿下勝利，對年輕球員來講非常好。」

昨日獨攬27分的艾德，今天依舊擔任特攻得分要角，單場灌進24分、11籃板，為特攻最高得分。有別於昨天輸球開心不起來的艾德，今天興奮表示：「當然球隊有贏球是最開心的，以內容來講的話，今天的團隊配合比昨天更好，像是在進攻籃板的爭搶還有一些細節都比昨天更加積極，還有把許多能量都注入在球場上，都是今天贏球的關鍵。」

傑卡今天也貢獻了20分、10籃板，包含4顆關鍵的三分外線；謝亞軒也有15分、2籃板、4助攻、2抄截演出；阿巴西則是14分、3籃板、5助攻；柯丹另繳出10分、8籃板、4助攻成績。李逸驊總教練特別提及：「比較擔心正值齋戒月的阿巴西，昨天上場時間40幾分鐘，今天也打了30幾分鐘，剛剛比完賽馬上去灌水、吃香蕉，我蠻擔心他會不會受傷，但是他還蠻好的，還挺得住。」阿巴西則不太擔心，表示：「我覺得體能上沒有什麼問題，上了場就是百分之百表現。」

關於大家非常期盼的，4/13(六)、4/14(日)中信特攻攜手台新戰神將於臺北大巨蛋進行「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，先前李逸驊總教練受訪時表示，在大巨蛋的歷史性第一球，會想辦法做給阿巴西上演灌籃秀，阿巴西也回應總教練的期待：「總教練說第一球要設定給我，代表我當然不能讓他失望，到時候要好好熱身，看要做什麼戰術給我，一定要得分。」總教練也興奮表示：「那時候齋戒月結束了，阿巴西應該可以飛更高！」

中信特攻目前戰績15勝6敗，以71.4%的勝率獨居龍頭寶座，領先高雄全家海神及台啤永豐雲豹3場勝差。下一場賽事中信特攻將於3/30(六)再次麾軍南下，前進嘉藥紹宗體育館，踢館臺南台鋼獵鷹，邀請線人們一起進場，擔任場上特務們的最強後盾，帶上你的大長巾，一起為中信特攻吶喊應援吧！