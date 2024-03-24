T1聯盟／高雄海神惜敗中信特攻 史考特單場8抄截平聯盟紀錄

高雄全家海神職業籃球隊24日「背靠背」第二場迎戰新北中信特攻隊，全隊52顆籃板、25次助攻、12次抄截皆優於對手，庫薩斯獲全場最佳32分、13籃板，史考特繳16分、17籃板，助攻、抄截各8準大四喜表現，其中史考特8 抄截追平聯盟紀錄，合力率隊自16分落後咬至3分差，可惜團隊末節外線命中率下滑，終場87比90無緣逆轉。

奮戰至最後一刻 喬伊斯以球隊為傲

總教練喬伊斯賽後肯定球員表現，唯獨三分球出手過多且猶豫，應展現場上優勢，但仍以球隊為榮，「我告訴所有人勇於面對任何挑戰，特別是領先時的許多狀況接踵而至令人難以釋懷，我們今天還是奮戰至最後一刻了，我以球員為榮。」

海神隊次節一度落後至16分，但庫薩斯單節猛攻15分，率隊回敬15比3攻勢，將比分差縮小至4分差。易籃後于煥亞、胡瓏貿接連三分彈，海神首度超前。于煥亞全場5顆三分球進帳，斬獲17分，瓊斯另有11分4籃板表現。

胡瓏貿第三節血濺球場，包紮後續戰，並在倒數兩分鐘飆進三分冷箭，史考特階段連抄帶切拿4分，無奈末節三分線命中率下滑14投僅2中，再度與勝利擦肩。

史考特準大四喜 單場8抄截平聯盟最佳

史考特繳出準大四喜表現漸入佳境，喬伊斯指出，布銳克曼與史考特是聯盟最佳控衛，「他是非常出色且適合我們的球員，甚至在G聯盟有單場20助攻的數據，現在最重要的就是繼續磨合看能否在剩下的賽程儘量爭取季後賽主場優勢。」

庫薩斯表示此役球隊並未善用自身優勢，十分可惜，對於自己數據則不在意。喬伊斯說：「他是聯盟最強的中鋒，每場比賽都被嚴加看管，在充滿挑戰的狀態下仍表現出色，值得所有人的尊重。」